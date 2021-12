La crítica de Christophe Krywonis a una de las provincias con mejor gastronomía de Argentina

El reconocido chef francés, conductor de "Parrilleros", Christophe Krywonis, estuvo en Mendoza y fue entrevistado en MDZ Radio. Allí dio detalles sobre la nueva temporada de su programa y también habló de la gastronomía de la provincia.

Christophe Krywonis contó que Parrilleros le apasiona y que gracias a él "me volví a enamorar de la televisión. Es un programa que me gusta mucho". La segunda temporada, adelantó, ya está confirmada.

Para quienes aún no lo hayan visto, en Parrilleros Christophe Krywonis es jurado pero en un momento también debe competir, "y a veces pierdo", reconoció.

Quiso aclarar que "la parrilla no implica que sea solo asado" y dijo que "si bien la carne es una institución en Argentina, no tienen el monopolio. España e Inglaterra, por ejemplo, también tienen muy buenas carnes".

Volviendo a su programa reconoció: "Tenía ganas de volver a cocinar. Y cuando me presentaron este proyecto supe que era el que tenía que hacer. La brasa para mi es lo mejor para la cocción y se hace de todo. Me tocó cocinar con gente maravillosa en todo el país".

"Yo necesito divertirme, sino no lo puedo hacer ver. Eso es un problema porque he dejado pasar negocios. Cuando dejé pasar Masterchef me dije: 'debo estar loco'. Pero tienen un ritmo que a mi ahora no me interesa, en este momento. Por ahí vuelvo algún día porque me gusta la idea de regresar. Pero yo hago lo que a mi me gusta, no todo es plata. Sigo mi intuición. Por algo me operé y bajé 50 kg, para hacer lo que me gusta", continuó comentando Christophe Krywonis.

¿Cómo ve la gastronomía de Mendoza?

Christophe Krywonis dijo que "Mendoza da para mucho más", en cuanto a su gastronomía. "Tiene mucho, gran capacidad intelectual de cocineros y de productos, por eso da para mucho más", insistió.

También comentó que toda la gastronomía está enfocada en bodegas actualmente en Mendoza, "lo cual está bien y es clave, pero que no sea eso no más". Y respecto de esto también señaló que para muchas personas los menús de bodegas son muy caros, entonces hay que darles opciones más económicas, "se pueden hacer cosas más baratas que no son sólo hamburguesas".

Finalmente, Christophe Krywonis hizo lo que denominó "un llamado a la solidaridad": "¡Me quiero volver a encontrar con el lomito mendocino! Lo conocí hace 30 años y no lo encuentro más, lo perdí", concluyó entre risa pero lamentándose verdaderamente.