Tres consejos para tener un vestidor amplio y luminoso como el de Carrie Bradshaw

Carrie Bradshaw es el personaje que interpretó la actriz Sara Jessica Parker en la serie "Sex & the City" (1998-2004) y que se convirtió en un ícono de la moda por tener el vestidor más glamoroso de todos. Su prenda preferida eran sin duda los zapatos y se mencionaron muchas marcas como Jimmy Choo y Christian Louboutin, pero los más recordados son los Manolo Blahnik.

¿Quién no quisiera tener al menos una parte del vestuario que utilizó la actriz durante las seis temporadas? Aunque una de las incógnitas de la serie siempre fue como una periodista (Bradshaw) podía costear esas prendas de lujo. Todos los fanáticos de "Sex and the City" quieren al menos poder organizar la ropa de la misma manera, algo que solo Carrie sabe hacer.

Tener el vestidor como Carrie Bradshaw es posible

No hace falta tener lujos para que el vestidor se parezca al de Carrie Bradshaw, la clave es mantener una buena organización y comprar algunos accesorios para hacerlo posible. El primer paso es tener un espacio amplio, no importa si no se tiene un sector especial dedicado a esto, también se puede lograr dentro de la misma habitación.

Lo fundamental es tener un armario para guardar allí todas las prendas con una barra para colgar perchas, pero también estantes y cajones. Un tip importante: se puede mandar a fabricar o comprar uno que tenga una de las puertas cubierta por un espejo de techo a piso para poder verse el cuerpo entero al momento de probar los outfits.

1. Objetos útiles

Los objetos son necesarios para tener un vestidor eficiente, pero hay que tener cuidado de no abusar de ellos ya que es importante mantener una sensación de amplitud. Uno muy importante es un busto de modista para colocar allí las prendas que no se quieran poner en el armario o colocar los collares y bolsos, y también se puede colocar un sillón o una butaca para prepararse tranquilo.

Fuente: EstiloyDeco.

2.Iluminación

La iluminación es uno de los detalles fundamentales en todos los ambientes y el vestidor no se queda atrás. Si no hay luz natural, se debe hacer todo lo posible para lograrlo: una buena opción son los focos halógenos en las paredes o desde el techo, y también se puede instalar luces led en el interior del vestidor para que quede mucho más estético (para esto se debe tener puertas de vidrio o sin puertas).

Fuente: Archi lovers.

3. Mobiliario de apoyo

Quienes tienen un espacio grande pueden colocar un mobiliario en el medio del vestidor que funciona como isla flotante y que tenga cajones para tener más espacios para guardar prendas o accesorios. Allí se pueden guardar las joyas, las corbatas, los cinturones, se pueden apoyar los objetos más delicados o lo neceseres.

Tener un armario como Carrie Bradshaw es posible y no hace falta gastar gran cantidad de dinero. Se pueden comprar muebles en promoción o buscar en algunos mercados y pintarlos uno mismo. Además, se puede decorar esa habitación con flores y cuadros para generar un ambiente cálido al momento de producirse.



¿Te animas a armar un vestidor como el de Sarah Jessica Parker en Sex and the City?