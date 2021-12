Así son las faldas con el estilo que luce Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker transformó su personaje en la serie “Sex and the City” en referente de estilo. Y este año Carrie Bradshaw está de regreso con una nueva obsesión de moda: las faldas.

Falta cada vez menos para el estreno de “And just like that”, y las imágenes del rodaje permitieron tomar nota sobre los estilismos y la moda que se verá en este esperado retorno, el 9 de diciembre próximo.

En el nuevo guardarropas de Carrie Bradshaw versión 2021 las faldas son sus prendas de cabecera. Y su manera de llevarlas es inspiración pura, especialmente para las mujeres mayores de 50 años.

Sarah Jessica Parker da lecciones de cómo usar faldas. Foto: Instagram.

El regreso con gloria de la falda de tul

El mini vestido de tul fue una de las piezas más icónicas de Carrie Bradshaw durante los años 90. Y esta pieza del vestuario histórico de “Sex and the City” hoy se reinventó a través de una versión en maxi falda que combinó sorpresivamente con un suéter multicolor a rayas.

La falda de tul de Carrie Bradshaw en versión maxi. Foto: Instagram.

La falda blanca de tul es uno de los estilismos más emblemáticos de “And just like that” que Sarah Jessica Parker combinó con unos botines en el mismo color solo visibles con el movimiento. Porque la clave de esta maxi falda es que llega casi hasta el piso.

La reinterpretación de la popular falda “tutú” y la manera como la combinó dio las primeras pistas sobre que las faldas largas serían uno de los outfits emblemáticos de “Sex and the City” 2021. Y una clave para elegir looks de alto impacto y favorecedores.

La falda escocesa de Carrie Bradshaw

Otro outfit que ya dio que hablar antes del estreno del reboot de “Sex and the City” es una falda XL con llamativo estampado con motivos florales y en una paleta de rosa natural.

En “And just like that”, Sarah Jessica Parker consagra las faldas. Foto: Instagram.

Se trata de un diseño de Alexander McQueen, uno de los diseñadores favoritos de Sarah Jessica Parker, de estructura oversize y cintura remarcada para estilizar la silueta.

Y su nueva lección de moda fue combinarlo con un crop top, aunque también va bien con una camisa blanca o un top oscuro para generar un contraste.

Carrie Bradshaw a lunares

Si bien en el nuevo placard de Carrie Bradshaw hay espacio para las faldas tubo que también forman parte de su nuevo streetstyle, son las faldas largas y voluminosas su obsesión de moda 2021.

La falda a lunares, otro outfit tendencia de Carrie Bradshaw. Foto: Instagram.

Otro modelo tendencia es la falda a lunares, ya consagrado en la previa al debut de “And just like that” como uno de los más soñados que veremos a lo largo de los 10 capítulos que conforman la nueva versión de la serie más fashionista de la historia.

Se trata de una falda que, más allá de su voluminosa apariencia, enamora a primera vista por su diseño de polka dots negros sobre una base blanca.

Sarah Jessica Parker la llevó con un body con destacado escote más stilettos. El tocado de plumas es parte de la ficción. Pero Carrie Bradshaw acababa de mostrar otra vez un nuevo look urbano, para admirar y copiar.