Así será el iPhone SE renovado que llegará en 2022

Apple lanzó su primer iPhone SE el 21 de marzo de 2016 como parte de la novena generación, ya que tuvo el mismo procesador, cámara principal y RAM que el iPhone 6S y el 6S Plus. Ahora, la empresa de Cupertino planea lanzar el año que viene un modelo renovado con tecnología de última generación y económicamente accesible.

Según el experto en teléfonos Apple, Min-Chi Kuo, se trata de un iPhone SE 2 Plus que tendrá la misma pantalla a lo que está acostumbrado este modelo, que salió al mercado por última vez en el 2020. Entre las principales novedades trascendió que tendrá un procesador mucho más potente y conectividad 5G, motivo por el que se llamará "Plus".

Cabe destacar que todos los modelos "Plus" de iPhone se trataban de un mayor tamaño, pero hace poco tiempo la empresa decidió cambiar este significado para no confundir a los usuarios con el término "Plus" que se utiliza en sus servicios de AppleTV+ y iCloud+. Por ello ahora utilizan "Max" para referirse a smartphones con pantalla más grande.

El iPhone SE salió por primera vez en 2016. Fuente: iPhone.

Además, hay que tener en cuenta que el iPhone 14, que saldrá a fines del 2022, tendrá solo dos modelos: iPhone y iPhone Pro. Por lo tanto se espera que el SE pueda ser una tercera variante en cuanto al tamaño y que salga a la venga en la misma partida como ocurrió en 2019 con la generación nueve y en el 2020 con la generación 14.

Cómo era el primer iPhone SE

Ya pasaron casi cinco años del primer iPhone SE y muchos posiblemente recuerden que tenía como fin ofrecer un celular de alta gama a un precio económico. Si bien fue reemplazado por el iPhone 7, se siguió fabricando hasta 2018 y ahora quieren volverlo a traer al mercado para disparar las ventas.

Para su diseño tomaron como base el pequeño iPhone 5S y potenciaron sus funciones: tenía un procesador Apple A9, una cámara de 12MP, que también funcionaba como cámara de video 4K, un sistema operativo iOS 9, conexión Wi-Fi, doble Flash y los colores disponibles eran oro, plateado, oro rosa y gris espacial.



