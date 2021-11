Diez sitios con videojuegos gratuitos y online

Es sabido que la industria gamer ha visto un crecimiento exponencial durante los últimos años. Cada nuevo título que sale al mercado sorprende a grandes y chicos. Nuevas formas de jugabilidad, nuevas experiencias y gráficos, entre los parámetros que definen a cada juego que irrumpe tanto en las tiendas físicas como en las virtuales.

Sin embargo, a pesar del paso del tiempo, hay títulos que quedaron impresos en las mentes de muchos jugadores. La nostalgia los volvió verdaderos clásicos y siguen siendo tan buenos como la primera vez que los jugamos.

Si sos fan de los videojuegos clásicos y queres volver a vivir esos momentos de felicidad frente a la consola, hicimos una lista de 10 sitios para que puedas jugarlos gratis y en línea.

Las 10 mejores páginas de videojuegos clásicos gratuitos

En los sitios compartidos a continuación podrás encontrar toda clase de juegos retro y los emuladores de las consolas que disfrutaste en tu infancia o adolescencia. ¡A viajar en el tiempo!

Retrogames.cz

Este sitio se especializa en juegos que comprenden las décadas del 80 y 90. Funciona de manera sencilla: podremos seleccionar desde una lista de emuladores, consolas o juegos. Además, los títulos (que suman más de 1500) también se pueden elegir por género o categoría. Podremos encontrar juegos de Game Boy, Nintendo 64, Sega y muchos más.

Mega Drive Emulator

Este emulador online contiene juegos del viejo y querido MS-DOS (PC), y de Nintendo. Con una vasta variedad de títulos, los géneros abundan y la diversión está garantizada. Presenta una plantilla muy intuitiva dónde navegaremos sobre las distintas categorías. Contiene una sección de recomendados o destacados. Al elegir el título para jugar, tendremos la opción de hacerlo con joystick o teclado.

Classic Games Arcade

Esta web es una amplia biblioteca de títulos retros y clásicos. Y lo bueno es que a gran parte de ellos los encontraremos en su versión original. Con una presentación sencilla e intuitiva en su portada, algunos de los juegos que podremos disfrutar son Pac-Man, Street Fighter 2, Contra, Mega Man y muchos más.

MiniJuegos.com

Si hablamos de un sitio popular y querido por los fanáticos de los juegos, hablamos de MiniJuegos.com, donde encontraremos muchísimos títulos retro, pero también modernos. La home del sitio tiene un diseño muy limpio y sencillo para que puedas encontrar el juego que buscas de manera simple. Entre las distintas categorías podremos encontrarnos con los más populares o tal vez con los mejor puntuados, entre otros géneros.

Playretrogames.com

Este portal tiene una gama amplia de títulos clásicos. Posee un catálogo muy completo de consolas y emuladores. Todas las consolas de Nintendo, Sega e incluso la genial Atari. Tos esto en la misma web, lo que lo hace uno de los sitios más requeridos por los fans.

1001juegos.com

Seguimos con el listado y, por supuesto, no podía faltar la increíble 1001juegos.com. En el inmenso catálogo del sitio no solo encontraremos clásicos, si no también algo de lo más nuevo, shooters, RPG y la lista sigue. Con una portada simple, solo deberemos realizar la búsqueda del juego que deseamos, seleccionar y el título comenzará a reproducirse en el navegador en cuestión de segundos.

Addictinggames

Y si hablamos de portales de juegos online, no puede quedar afuera Addictinggames. Este sitio contiene una lista de títulos de excelente calidad. Lo destacable de esta página es que podremos encontrarnos a muchos viejos conocidos, pero también otros tantos por descubrir. Como en casi todos los portales, Addictinggames tiene un buscador para facilitarte la diversión.

Juegos.com

El dominio del sitio lo dice todo. Una de las páginas más populares que destaca por su gran catálogo de juegos arcade. Pero la lista no se limita solo a este tipo de títulos, ya que contiene otros géneros y categorías como automovilismo, RPG, deportes, aventuras y muchos más. De todas formas cabe remarcar que la especialidad de la web son los juegos arcades y entre ellos encontraremos grandes clásicos como Killer City y Dig it.

Juegotk.com

Esta web es, probablemente, la que más títulos clásicos contiene de este top 10. Juegotk.com contiene en su interior emuladores de Commodore 64, ZX Spectrum y Amstrad. Pero también podremos jugar títulos de Atari, Nintendo o Gameboy. Están presentados en categorías que van desde los más nuevos hasta los mejor valorados por los gamers.

Myemulator.online

Finalmente tenemos a Myemulator.online. Este sitio trabaja como un emulador online de la consola clásica Nintendo NES, aunque también han sumado a la lista la consola Génesis, entre otras. Por supuesto, nos encontraremos con el entrañable Mario Bros, Zelda y Sonic entre otros juegos clásicos y vigentes. ¡Y ahora, a disfrutar!