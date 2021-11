Así es la impresionante colección de relojes de Drake

Antes de definir si los relojes de la colección de Drake son impresionantes o los mejores del mundo, es importante mencionar que el rapero canadiense tiene muchas otras cosas a su nombre.



El músico, Aubrey Drake Graham, más conocido como Drake, es dueño de una de las mejores mansiones que Architectural Digest decidió visitar. Ya posee el récord de más éxitos en el Billboard Hot 100 y, como si fuese poco, tiene una colección de autos emblemáticos como el Bugatti Veyron o Lamborghini Aventador Roadster gris acero, entre otros.



La colección de relojes de Drake, ¿los mejores y más caros del mundo?

El famoso rapero tiene una colección de relojes de un valor que se podría determinar como “ridículo”. Sin embargo, para Drake nada está fuera de los límites porque, en más de una oportunidad, dejó claro que los diamantes y los cristales son sus mejores amigos.

Basta con solo echarle un vistazo a sus joyas y a su llamativa colección de relojes, se puede reflejar claramente cuáles son sus gustos. Su caja de relojes está llena de marcas de alta gama como Patek Philippe, Richard Mille, Rolex y Audemars Piguet que, sin lugar a dudas, están entre las mejores marcas de relojes que cualquier hombre conoce.



Estos son algunos de los mejores relojes que Drake ha llevado a lo largo de los años. Rolex x Chrome Hearts Day Date Just. El modelo que tiene el músico es un Rolex x Chrome Hearts muy llamativo e inaccesible para cualquier persona. Ese reloj está personalizado con diamantes.

Un Patek Philippe Nautilus con incrustaciones de esmeralda. Drake presumió de él en las redes sociales y sus fans no pararon de hacer miles de comentarios entre varias reacciones.



En más de una oportunidad, también lució un 1017 ALYX 9SM x Mad Paris x Audemars Piguet, fabricado —a medida y solo para ciertas estrellas— en colaboración con el diseñador de joyas, Alyx.



De Jacob & Co Astronomia Casino, Drake tiene un extravagante modelo con un tourbillon de doble eje, un globo terráqueo lacado en magnesio y un indicador de la hora. Todo ello girando alrededor de una esfera. Impresionante y muy atractivo.

FUENTE: horasminutosysegundos.com

Rolex Day-Date 40 es un verdadero clásico que está fundido en oro de 18 quilates. Este Rolex de Drake es un elemento básico de la potencia suiza. FUENTE: revistagq.com

Nautilus Perpetual Calendar es una increíble y pequeña obra maestra. Es todo de oro blanco y cuenta con una esfera de 40 mm de ancho y 8,4 mm de grosor. En el fondo se ve un cristal de zafiro que no deja de llamar la atención.

El Richard Mille RM 69 "Erotic" es un kitsch en su máxima expresión. Drake no sólo fue osado en usarlo en público, y nada menos que durante un partido de la NBA, sino que lo dejó con la frase "I'd love to kiss your p***y". FUENTE: revistagq.com

El diseño personalizado de Richard Mille RM 56 pertenece a una de las marcas más caras del mundo y, como era de esperarse, Drake presumió de él en su Instagram.

¿Te imaginabas esta impresionante colección de relojes que tiene Drake? Aunque no sea el estilo de todos, no caben dudas de que son los más caros e impresionantes del mundo. ¿No crees?