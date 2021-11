Tres ideas de decoración navideña inspiradas en IKEA

Si hablamos de tiendas de mueblas y decoración, sin dudas IKEA es una de las más conocidas a nivel mundial. Esta empresa se destaca por poseer muebles, objetos e ideas muy creativas para todos los meses del año, principalmente para navidad.



Para esta época del año, muchas personas empiezan a pensar cuál podría ser la decoración perfecta. Seguramente te has preguntado: ¿debo utilizar los mismos objetos que el año pasado? ¿el árbol es el indicado? ¿cómo coloco las luces?



Lo cierto es que sobre gustos no hay nada escrito, pero todos los años surgen nuevas tendencias con respecto a dicha festividad. Las decoraciones navideñas siempre están presente en la mayoría de los hogares, y por eso queremos mostrarte algunas ideas que te van a fascinar.

Fuente: IKEA

Decoración navideña inspirada en IKEA

Lo cierto es que IKEA no solo vende muebles, sino que también suele ser un referente al momento de decorar y buscar inspiración. En sus locales, la empresa siempre busca sorprender a los clientes.



Para esta empresa, la decoración es un tema muy importante. Por este motivo, siempre suele tomárselo muy en serio. Como era de esperar, para esta navidad compartió algunas ideas creativas que no puedes ignorar.



Si deseas optar por una versión nueva de tu árbol de navidad, existe una opción muy moderna y práctica. En el caso que no tengas tiempo para decorar, puedes elegir un árbol colgante de madera. Lo puedes decorar con luces o también con fotos familiares.

Fuente: IKEA



Si quieres que el espíritu navideño de tu hogar esté ligado a la diversión, entonces anímate a probar cosas nuevas y más llamativas. Por ejemplo, puedes optar por adornos que no sean tan comunes y que generen una sonrisa en tus invitados.



Deja a un lado los típicos adornos de color rojo, dorado y verde; y anímate a colocar bolas de adorno con caras. ¡Tu árbol no solo lucirá muy hermoso y chic, sino que también provocará mucha ternura!



Fuente: IKEA

Otra opción que presenta IKEA es elegir un árbol tradicional de navidad, pero elegir adornos que estén modernizados y actualizados. De esta manera, puedes reciclar los adornos que tienes guardados de otros años y sumarle algunas ideas nuevas.



Por su parte, el canal de YouTube llamado Familia Sweet Home compartió algunas inspiraciones con objetos adquiridos en dicho local. Si has comprado nuevos objetos y no sabes cómo utilizarlos, puedes echarle un vistazo al video.







Sin lugar a dudas, navidad es una de las épocas favoritas de todas las personas. No sólo para los más pequeños, sino también para los adultos que aún sienten dicho espíritu y quieren plasmarlo en sus hogares.



¿Cuál es la idea que más te gustó?