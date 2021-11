Galerías y pérgolas: materiales accesibles e ideas simples para hacerlas en tu casa

Las galerías y pérgolas son esos espacios en los que uno querría quedarse a vivir cuando comienza el tiempo agradable. Perfectas para protegernos del sol y descansar después de un almuerzo, ideales para una cena con amigos en una noche de verano.

“Es todo un privilegio tenerlas. Es una manera muy atractiva de delimitar un espacio exterior, dándole la sensación de un living o un comedor que si bien están al aire libre, no están del todo expuestos a la intemperie. Nunca deja de enriquecer visualmente cualquier lugar en el que la incorporemos”, explica la arquitecta Vilma Guerrero, docente de Decoración de Interiores en la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

La arquitecta, creadora del Instagram @deco.dudas, comparte con MDZ todos los consejos y tips acerca de los pros y contras de cada uno de los materiales y estilos que puedes utilizar para construir esa galería o pérgola que sueñas para tu hogar.

Madera y chapa. Una de las grandes ventajas es que no requiere tanta inversión. Va muy bien con el estilo rústico y vintage. Un detalle de construcción importante: si no va a tener un cielorraso suspendido con cámara de aire, es conveniente no realizarla a baja altura porque la chapa transmite mucho el calor o el frío.

Perfilería metálica y chapa. Se realiza muy rápido y esa es una de sus grandes ventajas. Por sus características brinda un look muy industrial a la casa.

Madera y teja. Protege muy bien del calor y del frío. Lleva un trabajo de albañilería más artesanal. Si se la combina con columnas de fundición genera un ambiente muy cálido, estilo casa campo.

Si eliges esta alternativa debes tener en cuenta que es conveniente tener muy buena pendiente para que el techo luzca y se lo visualice en el contrafrente.

De losa. Sin dudas su principal ventaja es que permite tener la posibilidad de utilizar el techo como terraza u otro ambiente arriba. Térmicamente funciona muy bien, pero es un trabajo que requiere entrar en obra.

Pérgola. A la hora de sumar sombra en un patio, jardín o terraza, el recurso arquitectónico más utilizado es la pérgola. Son columnas que sostienen un entramado de un mismo o distintos materiales, cuya función principal es la de dar sombra. Su valor ornamental es imponente. Un detalle importante: la cantidad de sombra dependerá de qué tan “tupida” sea la pérgola.

Puede ser de madera o metálica. Nos permite hacer crecer algunas enredaderas o plantas trepadoras que luego serán colgantes. Se puede colocar iluminación artificial desde la estructura. Para estar protegidos del agua se puede colocar arriba policarbonato, chapa transparente o vidrio.

Red de camuflaje. Lo bueno de estas alternativas es que al ser muy livianas no necesitan de grandes estructuras. Se las puede suspender directamente con tensores. Son reforzadas y ayudan a apaciguar el sol del verano.

¿Ya elegiste cuál es tu opción de pérgola o galería? Una vez que tengas decidido cuál será tu estilo, debes tener en cuenta que como estos son espacios ideales para descansar, es casi una “obligación” equiparlos con muebles de jardín. Y listo, ¡a disfrutar!