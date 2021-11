Cómo decorar tu habitación con estilo sin gastar de más

La decoración no tiene por qué ser cara ni darse terribles lujos para qué la habitación quede sencilla y linda. Uno de los espacios que más se busca que estén estéticos es el cuarto, debido que es lo último y lo primero que se ve en el medio, por lo tanto el ambiente debe ser acogedor, armonioso y ordenado.

Una decoración de revista se puede lograr fácilmente, siempre y cuando se tenga ingenio, creatividad o la ayuda de una especialista. Desde hace tiempo está muy de moda los DIY (Do It Yourself, que significa Hágalo Usted Mismo) con simples tutoriales en YouTube o productos reciclados como botellas y frascos.

Decorar la pared

Por Amazon o Mercado Libre se pueden comprar vinilos muy decorativos a buenos precios para colocar la pared y que queden un poco más originales, lo que cambiará el aspecto de todo el cuarto.

Otra manera de hacerlo es colocar cintas de papel, pintar la pared y cuando se quiten se verá que quedan líneas del color original.

Fuente: Pizca de Hogar.

Cabecera para cama

Las cabeceras para la cama quedan muy bien y pueden ser de muchos materiales y formas. Por lo general, suelen ser productos caros y que mejor que hacerlo uno mismo: una buena opción es conseguir tablones de madera de distintos tamaños así se crean alturas diferentes, lo que dará un aspecto muy original.

En el caso de no ser hábil con las manualidades o no tener tiempo de hacerlo se puede colocar una tela o un pareo para crear una especie de cabera, lo que dará un aspecto más bohemio o simplemente pegar un vinilo, lo cual no ocupará nada de espacio.

Fuente: Pizca de Hogar.

Almohadones decorativos

Los almohadones visten la cama y son una pieza de la decoración, pero hoy son objetos muy caros, por lo que es ideal comprar la funda por un lado y el relleno por el otro. Otra manera accesible es comprar almohadones lisos y marcadores para telas, y hacer dibujos. Luego se le puede agregar pompones en sus puntas.

Mesas de luz

La mesa de luz es un mueble muy útil para apoyar allí objetos como anteojos, un vaso de agua, un velador, una crema de manos, entre otras cosas. Si no se quiere gastar de más, se pueden pintar de blanco o negro cajones de verdulería y apilar dos o tres para que tenga la misma altura que la cama. Fuente: Pizca de Hogar.

Darle color a una pared

Una manera muy sencilla de decorar la habitación es tener tres paredes blancas (para generar amplitud) y una de color, lo cual le dará un aspecto más moderno. Luego se debe decorar el cuarto con el mismo tono y lo mejor es que sean tonos claros para que genere la misma sensación. También esa pared en vez de pintarla de un solo color se pueden usar vinilos.

Decorar un cuarto, generalmente una habitación para dormir, es muy sencillo y no se necesita mucho dinero. Para sacar más ideas se pueden ver DIY en YouTube que son gratuitos y darán consejos para saber cómo optimizar los espacios.