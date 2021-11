Así establecen los precios los restaurantes de bodegas de Mendoza

Es cierto que durante la cuarentena estricta y los meses más crudos de la pandemia, las propuestas de bodegas se volvieron un tanto más accesibles para el turista local. Antes, producto de la ley de oferta y demanda, cada vez quedaba más excluido de esas opciones porque los visitantes internacionales pagaban precios que nosotros no podíamos.

El cierre de fronteras, por decirlo de alguna forma, hizo que el mendocino en particular y el argentino en general se comenzara a "acostumbrar" a disfrutar de las propuestas de alto nivel que ofrece el turismo del vino en Argentina.

Con el regreso del turismo internacional, los precios vuelven a acomodarse cerca de las tarifas pre pandemia, sin llegar en algunos casos a niveles anteriores, pero lo suficiente para comenzar a volverse una empresa imposible para la mayoría del visitante local.

Ahora es bien, ¿es producto de la oferta y la demanda? ¿O inciden otros factores? Desde MDZ Divinos, consultamos a referentes de los principales lugares que hoy eligen los turistas que optan por este tipo de paseos.

Alejandro Vigil - Casa Vigil - El Enemigo

"Hay varios métodos para fijar los precios y nacen todos de la base del costo. No solo del costo fijo y variable si no de oportunidad. Sobre esto trabaja la rentabilidad deseada en cada ítem. Para ello tiene que estar claro desde la estacionalidad a la aparición de imprevistos a largo plazo, como es la pandemia. Por ejemplo no es lo mismo tener 1 sommelier cada 10 comensales que tener 1 sommelier cada 40. Un camarero cada 7,5 que uno cada 15".

Julia Zuccardi - Casa del Visitante - Pan y Oliva - Piedra Infinita

"Los precios se definen en relación al costo. Consideramos todo lo que ofrecemos y de ahí vemos un margen que varía entre un 10% y un 20%. Nosotros no ponemos el precio en relación al cliente que viene. Armamos la propuesta pensando en un público que nos parece interesante atraer. No nos basamos en pensar que son extranjeros y que pueden pagarlo. Sabemos que a un lugar como Piedra Infinita llega un público de poder adquisitivo alto, por lo cual a nosotros ese cliente (que es viajado y que ha sumado muchas experiencias alrededor del mundo) nos obliga a que tengamos que ofrecerle un producto de alta gama".

Lorena Cepparo - Bodegas Chandon - Terrazas de los Andes

"En particular la gastronomía define sus precios por la variabilidad que hay en los costos de la materia prima, los costos fijos de personal, y los vinos que se utilizan. Según el servicio que se ofrezca ahí también sufre variaciones de costo. No es lo mismo el picnic, que un menú de pasos. También se tiene en cuenta lo que esta ofreciendo la competencia y la oferta y demanda. Lo que sí, siempre buscamos que haya alternativas que estén al alcance el bolsillo argentino".

Fernanda Vila - Bodega Nieto Senetiner - Bodega Ruca Malen

"Como estamos en una bodega, sobre todo Nieto, muy vinculada al mercado argentino, las propuestas están pensadas para ellos. No tocamos el precio, pero si querés subir un poco podes dar saltos a otras líneas de vinos más caras, pero tratamos de no dispararnos y no poner precios excesivos. También está la opción de vino por copa para aquel que llega solo o pasa por un momento corto. En la parte gastronómica, lo tenemos concesionado, y le pedimos dos propuestas: el cambio se da en los vinos. Tenemos, por ende, un menú más accesible y otro un poco más caro, producto de los vinos que elijas. También está la opción de comprar una botella y hacer el menú, y eso simplifica el menú de 2 o 3 pasos".