Los duques de Sussex reciben una fuerte carta de Thomas Markle, hermano de Meghan

El concursante de Gran Hermano de Gran Bretaña Luke Toki convenció a Thomas Markle de que escribiera otra carta a la pareja conformada por su hermana Meghan y el príncipe Harry, con el fin de disculparse por la nota explosiva que brindó a los medios en el año 2018, en la que le realizó una dura advertencia al hijo menor de Lady Diana.

En ese entonces, Thomas Markle aseguró al Príncipe Harry que Meghan "arruinaría su vida". Hoy, muy arrepentido, Thomas accedió a escribir esa epístola y admitió que sus dichos del pasado "provenían de una parte muy oscura y herida de mi corazón".

La nueva carta comienza de la siguiente manera: "Queridos Meghan y Harry, lo primero que quiero decirles a los dos es que lamento desde el fondo de mi corazón la terrible carta que les escribí antes de su boda".

"Quiero que ambos sepan que todo eso no vino de la persona real que soy, sino de una parte muy oscura y herida de mi corazón. No soy una persona mala en absoluto, y tengo más amor dentro de mí para dar que nada", sigue el texto.

"La carta fue escrita definitivamente porque me sentía realmente lastimado y confundido cuando me informaron que para ustedes yo era 'familia lejana' y que casi no los conocía", siguió Tomas. "Fue muy hiriente, por el vínculo y la relación increíbles que compartimos al crecer juntos y todo lo que pude hacer fue levantar un muro de defensa para proteger mi corazón".

"Sé que fui muy inmaduro, me equivoqué y realmente lo lamento. Cuando tu relación con Harry se hizo conocida en el mundo, mi vida se hizo pública. Yo, junto con todos los miembros de nuestra familia, nos convertimos en figuras públicas de la noche a la mañana. No tuvimos más privacidad. Y déjame decirte que fue muy, muy estresante tener que lidiar con todo solo y sin ayuda alguna".

"Lo viví como una verdadera pesadilla y una presión constante. Ojalá pudiera retroceder el tiempo y hacerlo todo de nuevo, sabiendo lo que sé ahora. Nunca hubiera intentado comunicar ninguno de mis sentimientos en los medios. Me siento como un completo imbécil por lo que he hecho, y realmente lo lamento".

Thomas Jr.

"Meg, si realmente pudiera hacer retroceder el reloj, te diría que estoy tan, tan orgulloso de ti... realmente estoy muy feliz por ti y por Harry. Y te amo. Eres mi hermana pequeña, mi familia y siempre lo serás. Ahora que has encontrado el amor de tu vida y has formado una familia propia, no podría estar más orgulloso de ti".

"Los últimos años de mi vida, he crecido y aprendido mucho más de mí mismo y debo decir que lo que te hice con esa carta es posiblemente el mayor error de mi vida".

"Realmente espero que Harry y tú encuentren en sus corazones de alguna manera la forma de aceptar mi más sincera disculpa porque este es el verdadero Tom Markle Jr. Realmente los amo y quiero que sepan eso de mí. Les deseo a Meghan, Harry, Archie y Lili la vida más feliz y amorosa posible. Atentamente, tu hermano mayor, Tom ", finalizó.