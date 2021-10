Terciopelo azul y mucho estilo: así son las nuevas New Balance 990

New Balance sorprende al mundo con su nuevo lanzamiento. Se trata de la versión más reciente de las 990v2 y, ante todo, hay que decir que llaman la atención por su diseño de terciopelo azul. A continuación, compartimos todo lo que hay que saber al respecto.

Fuente: sneakerpolitics.com

Nuevas New Balance 990: todas las claves

Ya te contamos que uno de los modelos de New Balance fue uno de los más buscados en todo el 2020. Al parecer, la famosa marca de calzados e indumentaria tiene grandes posibilidades de repetir el título en este 2021.



Como bien saben sus fanáticos, New Balance cuenta con una gran cantidad de colecciones, entre las que se encuentran la 237, la 327, la 574 y la 860.



Dentro de todas estas, una de las más destacadas es precisamente la 990, la cual, en los últimos días, ha sumado un modelo más que particular.



Se trata de las New Balance 990v2 “Made in USA” cuya principal característica es que están diseñadas a base de terciopelo azul, todo un lujo para calzados de este tipo.



A simple vista, se puede observar que el color que predomina en el nuevo modelo de New Balance es el azul, aunque también hay una gran participación del negro y detalles en gris y en blanco.



A rasgos generales, el diseño de este nuevo modelo no difiere mucho de otros similares pertenecientes a la colección 990. La novedad se presenta mediante el juego de colores y también a través de las texturas que ofrecen los materiales de fabricación.



Dónde se pueden conseguir las New Balance 990v2 y cuánto salen

Por lo pronto, no son muchas las tiendas en las que se puede conseguir este nuevo modelo de calzado de New Balance. Una de las que sí lo tiene disponible es Sneaker Politics.



Allí figuran como “New Balance M990PL2 V2 Made in USA” y se hallan en una gran variedad de talles, aunque hay que decir que, por el momento, algunos de los mismos ya están agotados.



Esto no quiere decir que pronto se agreguen más de los mismos, o que incluso la novedad no se ponga a disposición en otras tiendas.

En lo que se refiere al precio, el mismo es de 175 dólares, lo cual equivale aproximadamente a 150 euros.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas de las nuevas New Balance 990v2 de terciopelo azul? Te mostramos la canción que las inspiró.