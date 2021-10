Un chef y cinco preguntas: Celmira Escudero elige a sus preferidos

Celmira Escudero es actualmente la chef principal de Bodega Renacer y también es responsable de la cocina de Achaval Ferrer. Tiene un perfil muy particular, es bastante tímida y su cocina habla en cada platos que realiza. En un comienzo, fue aplaudida por su pastelería, pero hoy se destaca en puntos fuertes del enoturismo en Argentina.

- Platos que siempre deberían estar en tu resto.

Aquellos en donde se combinan sabores y texturas, donde el producto fresco sea protagonista. Por supuesto, nunca debería faltar la pastelería... ¡en cualquier expresión!

- Platos que odias pero tenés que hacer.

No sé si odiar, pero los menús de eventos son de los más desafiantes porque hay que reflejar las preferencias del cliente que suele tener ideas muy específicas de lo que quiere para su casamiento o agasajo... además siempre piden incluir empanadas, ¡y con el repulgue soy malísima!



- El mejor comensal es...

En el restaurante a nivel general, el turista extranjero te permite jugar más con sabores y combinaciones. Pero por ejemplo la sal en los postres era algo característico en mi propuesta, y pandemia de por medio pasé a un público local que es menos permisivo con estas ideas y a la vez doblemente exigente, esto me hizo adaptarme, renovarme y aprender muchísimo. El público nacional me sorprendió gratamente. Y en lo personal mi perrohijo... ¡Guzmán Evaristo!

Resto que vas a gusto en Mendoza.

Bríndillas, Kotayk. Como comensal me gusta vivir experiencias gastronómicas diferentes a lo que hago, al entorno y estos restaurantes me inspiran y permiten eso.

Tu resto soñado.

Un resto intervenido por el arte en todos sus aspectos, donde la comida tenga ese detrás de escena de combinar ingredientes y técnicas que en casa no haces o no tenés tiempo para eso, que represente un lugar donde querés ir y ¡volver! Un resto con platos frescos donde que contemple todas las opciones alimentarias que existen hoy en día y que signifique una grata experiencia. ¡Y no puede faltar la pastelería de té ! Clave.