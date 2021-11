Ricky Martin quiere cubrir su cuerpo de tatuajes: te contamos qué significa cada uno

“Amo los tatuajes, amo la tinta en mi cuerpo. Seguramente siga con ellos. Me quiero cubrir de tatuajes porque después de los 50 las cosas empiezan a tomar formas raras y yo quiero cubrirlas con tinta”, confesó Ricky Martin en una entrevista en la que se atrevió a contar que a pesar del dolor que le genera quiere cubrir su cuerpo de tatuajes.

El último que se hizo va desde el pie hasta la pierna. Lo realizó en plena cuarentena. “Fue muy doloroso, fueron tres sesiones de seis horas cada una. Pero en la primera sesión yo llamé a un médico amigo y le dije: por favor dame una anestesia porque esto realmente me está doliendo. No es cool lo que voy a decir, pero lo hice porque me encanta. La parte sobre el pie fue muy heavy y dolorosa”, admitió el cantante.

Si bien no dio detalles de su significado hay quienes aseguran que las cuatro líneas representan a sus hijos: los mellizos Matteo y Valentino, Renn y Lucía, que cría junto a su marido, el artista plástico Jwan Yosef.

El tatuador que eligió para este último destello de tinta en su piel es Roxx, un tatuador que se especializa en líneas en movimiento. “Para un ser humano hermoso, @ricky_martin gracias por todo lo que haces por nosotros en la comunidad LGBTQ+ y con tu fundación @rm_foundation ... eres oro puro”, escribió el reconocido tatuador a Ricky Martin luego de finalizar su obra.

“Tengo cinco tatuajes pero aunque no me los hice al mismo tiempo todos están conectados. Empiezan en el pecho y siguen por el hombro”, confesó el cantante. Muchos de los tatuajes están vinculados a la tranquilidad, la calma y a cuestiones espirituales, muy importantes para el artista.

En el brazo izquierdo, Ricky Martin se tatuó una mujer que está de rodillas y tiene una larga cabellera. Este dibujo representa su amor por la naturaleza, ya que alrededor de la mujer se pueden ver los cuatro elementos: fuego, aire, tierra y agua.

Si bien Ricky Martin se hizo los tatuajes en distintos momentos, todos están conectados y tienen un fuerte sentido espiritual.

En la parte interna de ese mismo brazo se tatuó una flor de loto, que refiere al triunfo del espíritu sobre los sentidos, significa sabiduría y conocimiento. Debajo de la flor tiene un diseño que representa al sol.

En el brazo derecho tiene un tatuaje en espiral con el Padre Nuestro en arameo. Según contó en su momento, él buscaba un mantra para hacerlo y cuando se encontró con este diseño sintió que era una señal y por eso se lo tatuó.

En la parte interna del brazo derecho sí se tatuó el mantra que quería: Om Mani Padme Hum. Su significado en español es ¡oh, la joya del loto!. Es uno de los mantras fundamentales y más populares por aunar todas las enseñanzas de Buda.

Ricky Martin tiene en el pecho un dibujo que se compone de varias grecas, y líneas que simulan unas hojas y árboles. En una de sus piernas tiene unas estelas en color rojo que se tatuó durante un viaje en Australia.

Los dos más sexies se encuentran en la espalda baja, donde tiene un dibujo tribal dividido en dos partes y el otro es pequeño y delicado diseño de corazones en la zona de la pelvis.