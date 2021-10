Vino en tetra, la polémica: enólogos jóvenes opinan sobre su calidad y el envase

El momento viral pudo verse originalmente en el programa del martes 26 de octubre de "Cocineros Argentinos". Allí, Fabricio Portelli, periodista y sommelier, fue invitado a degustar la popular marca de vinos "Uvita", que se vende fraccionado en tetra.

Ante la participación de Portelli, las opiniones coparon las redes sociales, algunos criticando que un vino de segmento popular y masivo sea el protagonista de la cata, y usando bromas, memes y hasta insultos para expresarse.

Otros se enojaron y con virulencia opinaron que era una muestra más de la decadencia de una industria anclándola a la gestión actual de gobierno nacional.

También estuvieron los que lo consideraron divertido, o se pararon en la vereda de enfrente, explicando que estaba perfecto hablar sobre vinos populares y que justamente la comunicación del vino como si fuera para una élite le había hecho mucho daño a la industria, haciendo que mucha gente se volcara hacia otras bebidas y dejando caer las ventas.

Desde MDZ consultamos a algunos enólogos jóvenes y le pedimos puntualmente la respuesta a estas preguntas: ¿Tetra sí o tetra no? ¿Es un buen envase para el vino?

Agustina Hanna, de bodega Ruca Malén

Agus Hanna.

- Tetra sí. Es buen envase para un determinado tipo de vino. Hay que entender que cada vino necesita cosas distintas… si quiero un tinto de guarda, obviamente es mejor usar botella y tapón para que el mismo evolucione mejor; pero en este caso, siendo vinos jóvenes y frutales, el tetra es suficiente para proteger la calidad de ese vino.

El vino que se fracciona en tetra brik es aquél que no se piensa para guardar en el tiempo, sino para consumir rápidamente.

Mauricio Vegetti, de Lui Wines

Mauricio Vegetti.

- Te lo digo así: recontra a favor del tetra. La leche y muchos alimentos que son perecederos y muy sensibles utilizan este packaging. Sin lugar a dudas es uno de los mejores tipos de envase que existen, por la barrera contra el oxígeno, la barrera contra la luz, por la inercia térmica y un montón de cosas más. Es fabuloso.

No me parece para nada mal que hayan hecho una degustación o cata de vinos tetra. Creo que si es un tema tabú de algunos, allá ellos. Repito: no está mal.

Juan Pablo Murgia, de bodega Argento

Juampi Murgia.

- El tetra es un buen envase para los vinos de consumo masivo y alta rotación. Claro que no es un envase para vinos premium, pero sobre todo pensando en la crisis del vidrio, y en la falta de botellas que vivimos en la actualidad -que es local y también internacional-, es una solución para muchos.

Está muy bien que se le den espacios en los medios y en la comunicación a esa categoría de vinos. Le dedicamos tiempo, y está bien, a los vinos de alta gama, pero "darle rosca" a los vinos de consumo masivo es correcto, porque detrás de esa producción hay mucho empleo, y generan mucho movimiento de recursos de la industria vitivinícola: son los que la empujan.

Hablando estrictamente de la participación de Fabricio Portelli en Cocineros Argentinos, creo que estuvo buena. El lugar, el canal, la forma de comunicar estuvo correctamente elegido y realizado. Se trata de un programa de consumo masivo, al igual que el producto del cual se hablaba.

Finalmente, creo que la categoría de vinos más populares y masivos ha evolucionado muchísimo. Hay vinos de muy buena calidad y pienso que no se pueden comparar con aquellos de segmentos más altos. No son de mejor ni de peor calidad, sino de categorías distintas, diseños distintos, y segmentos distintos.

Hay que aprender de otras industrias que si promocionan e impulsan productos de "entry level".

Julia Halupczok - Finca Sophenia

Juli Halupczok.

- ¡El tetra es un excelente empaque para el vino! Es inerte, y mantiene a la bebida con buenas cualidades.

Para mí está perfecto que se comunique y se respete que no hay una forma correcta y una forma incorrecta de tomar vino. El vino se toma como cada uno quiere, va en el envase que la empresa quiera poner, y la decisión de comprarlo la tiene que tomar el consumidor, no un par de personas que creen que manejan la industria, o que bajan línea de cómo se tienen que hacer las cosas: eso me parece ridículo.

El vino da para diferentes formas de tomarlo, diferentes formas de disfrutarlo. También estoy a favor del uso de la lata: a niveles técnicos, mantiene las condiciones químicas y organolépticas perfectas.

Matías Morcos - Morcos Wines

Mati Morcos.

- Yo estoy a favor de que la gente tome vino, por ende estoy a favor de este tipo de envases. Nosotros, los enólogos, sabemos que la industria macro son esos vinos, que se venden en tetra. Está perfecto que haya gente que se fascine y se deleite con vinos premium, pero esos están en la punta de la pirámide, son solo un pequeño porcentaje. Te diría, un 3, 4%. Yo vengo del Este de Mendoza, y te digo que la verdad de la industria vitivinícola también es esa.

El segmento del vino súper premium es un microbio en cuanto a tamaño, al lado del vino frutado y popular.

Lucas Niven - Bodega Niven

Lucas Niven.

- El tetra es un excelente envase para conservar vino. Las tetra pack que conozco son máquinas de origen sueco y la calidad, tanto de las máquinas que envasan el tetra como el material mismo del que está hecho el producto -que se conforma de varias capas- es excelente para la conservación del vino.

Con respecto a estos tipos de vinos de los que por la columna que se vio en TV hoy tanto se habla, que son frescos, frutados y para consumir rápido; el tetra brik es excelente.