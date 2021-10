Cataron vino en tetra en la TV Pública y en las redes hubo virulencia y burla

El episodio se vivió en la emisión de ayer, martes 26 de octubre, del programa "Cocineros Argentinos". Se trata de uno de los envíos de la TV Pública que más rating y seguidores tiene.

Fabricio Portelli, periodista especializado en vinos argentinos y sommelier, era uno de los invitados y su participación consistió en la cata de una súper conocida marca de vinos que se comercializan en tetra: "Uvita".

Generalmente las degustaciones de vinos tienen como protagonistas a elegantes varietales de diferentes bodegas, y es por eso que fue explosiva la reacción de muchos amantes del mundo de la enología e incluso de la gente en general cuando se develó el tipo de vinos que se probarían.

Portelli junto a la conductora comenzaron a charlar sobre los mencionados vinos que vienen en tetra brik. La primera crítica que se pudo leer sobre todo en Twitter tuvo que ver con la decisión de la presentadora de poner hielo a la bebida, pues los puristas se horrorizaron afirmando que nunca se debe colocar hielo al vino.

Fabricio allí explica que para catar mejor, prefiere no colocarle nada, pero luego de la utilización de los sentidos -vista, olfato y gusto-, el especialista comentó: "Me lo imagino con una entrañita... Como hoy hace mucho calor le ponemos un hielito, hay gente que elige soda o jugo, y la verdad que sobre gustos no hay nada escrito. Lo más importante es la calidad, el perfume, el equilibrio de estos vinos que están elaborados por enólogos, como otros vinos, y que sirve mucho para el disfrute diario". Te mostramos el momento:

Luego, la conductora remata con la frase "este es un vino elaborado 100% a base de uva". Esta frase fue una de las que más indignó a muchos miembros de la industria, generando potentes epítetos hacia ella: los más recatados la llamaron "ignorante".

Ante la participación de Portelli, bodegueros, sommeliers, periodistas del vino y amantes de esta bebida se tranzaron en sendas discusiones en las redes. Mientras muchos se rieron, elaboraron memes, y lo tomaron como un momento divertido; otros se enojaron y con gran ofuscación expresaron que era una muestra más de la decadencia de una industria anclándola a la gestión actual de gobierno nacional.

Otros, en la vereda de enfrente, explicaron que estaba perfecto hablar sobre vinos populares y que justamente la comunicación del vino como si fuera para una élite le había hecho mucho daño a la industria, haciendo que mucha gente se volcara hacia otras bebidas y dejando caer las ventas.

Lo cierto es que la palabra "Uvita" se convirtió en tendencia en Twitter Argentina.

A continuación, algunas de las fuertes opiniones emitidas en "la red del pajarito" luego del segmento: