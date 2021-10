Por qué no deberías iniciar un plan de alimentación keto sin nutricionista

La posibilidad de bajar de peso puede resultar muy atractiva pero en el fondo a veces esconde riesgos para la salud. En el caso de las dietas, entre ellas la keto, lo más recomendable siempre es consultar con un nutricionista, y a continuación te contamos por qué.



La dieta keto y la importancia de consultar con un nutricionista

A grandes rasgos, la dieta keto o cetogénica consiste en la ingesta de alimentos ricos en proteínas y bajos en carbohidratos. La misma se sostiene en la cetosis, que es un procedimiento metabólico mediante el cual el organismo descompone las cadenas de grasas para obtener energía de ellas.



A diferencia de otras dietas como la paleo, que se enfoca en el consumo de alimentos no procesados o mínimamente procesados, en el caso de la keto la clave está simplemente en la ausencia de carbohidratos, o en la poca presencia de los mismos.



Esto facilita la pérdida de peso, pero no implica que puedan presentarse una serie de reacciones adversas o efectos secundarios en el organismo a largo plazo. Por este motivo, para garantizar que una dieta sea eficaz y al mismo tiempo sana y saludable, es indispensable contar con el asesoramiento de un profesional de la salud, en especial un nutricionista.



Cuáles son los peligros que puede generar un plan de alimentación keto

De acuerdo con El Economista, la revista “Frontiers in Nutrition” ha publicado los resultados de un estudio en el que se analizan los efectos negativos que puede desencadenar una dieta keto, en especial los que se refieren a largo plazo.



Lo primero que se observa es alarmante, ya que se habla de un posible mayor riesgo de padecer enfermedades coronarias, cáncer, diabetes y Alzheimer.



En palabras de Lee Crosby, quien estuvo a cargo del proyecto y forma parte del Comité de Médicos para la Medicina Responsable de Estados Unidos, la dieta keto es “un desastre” que favorece la aparición de distintas enfermedades.



En este sentido, remarca que no es recomendable abusar de las carnes y omitir el consumo de frutas y verduras.



Al mismo tiempo, indicó que este tipo de dietas puede ser especialmente peligroso para las mujeres que están embarazadas o que buscan estarlo, ya que la ausencia de carbohidratos aumentaría las posibilidades de que haya defectos en el tubo neural del bebé.



Para finalizar, también se hace mención del aumento del colesterol "malo" que puede generar este tipo de dieta. En palabras de Crosby, se trata de una fórmula que es eficaz para perder peso a corto plazo, pero que no es mejor que otros tipos de dietas.



Luego de leer todo lo mencionado, ¿qué opinión tienes acerca de la dieta keto?







