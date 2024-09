Haz esto todos los días y tu cerebro encontrará soluciones a los problemas, según los expertos

En la actualidad, el ritmo de vida frenético que llevamos debido a las múltiples actividades que realizamos hace que muchas veces nos sintamos agobiados y atrapados en situaciones que nos son difíciles de gestionar. En ese sentido, la reconocida psiquiatra española Marian Rojas Estapé, se refirió es sus redes sociales sobre un ejercicio que debes realizar diariamente para que tu cerebro encuentre soluciones a los problemas.

La experta habló sobre los beneficios que tiene practicar el aburrimiento. “Es difícil verlo como algo bueno, pues siempre se ha asociado a la soledad o a la falta de actividad. La realidad es que es una actividad maravillosa para nuestro cerebro. Es como una forma de cuidar nuestra salud mental y fomentar nuestro bienestar”, señaló.

Por lo general, el aburrimiento es visto como malo. Foto: Shutterstock

“Hemos acostumbrado a nuestro cerebro a recibir tal cantidad de información de forma constante que los momentos en los que no hay nada, nuestro cerebro tiende a decir, esto no me gusta, aléjate de aquí. Es decir, esos instantes de aburrimiento se han convertido muchas veces en una tortura”, expresó la especialista.

“Estamos diseñados para vivir de vez en cuando en modo alerta, conectando, resolviendo, pero también necesitamos de vez en cuando estar frenando, parando. Según la psiquiatra, estos momentos de aburrimiento que al principio pueden parecer incómodos “son fundamentales para que nuestro cerebro identifique nuestras emociones, para que nos ayude a encontrar soluciones a temas complicados de nuestra vida”.

Según los expertos, se debe practicar la "ociosidad consciente". Foto: Shutterstock

La experta alienta a que en ciertos momentos del día se ponga en práctica lo que ella denomina “ociosidad consciente”. “Durante unos minutos a lo largo del día no haces nada. Nada es nada. Por supuesto alejado de las pantallas. No te juzgas. Miras por la ventana, contemplas, meditas, agradeces o simplemente dejas que se active la divagación mental. La red neuronal por defecto, desde la que somos capaces de identificar nuestras emociones y de encontrar soluciones a temas complicados de nuestra vida”, finalizó la especialista.