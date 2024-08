No comentas estos errores cuando sales a caminar

Para bajar de peso muchas personas optan por la caminata ya que es una manera económica y simple de realizar una actividad física. Sin embargo, a pesar de ser un ejercicio sencillo de llevar a la práctica, debes tener en cuenta algunos aspectos para no cometer estos errores cuando sales a caminar.

No caminar lo suficiente es uno de los errores frecuentes que se cometen, y que, para bajar de peso, no basta con salir a andar solo un par de veces por semana, ya que de esta manera no se logrará cumplir con el objetivo de perder calorías. Lo recomendable realizar este ejercicio 150 de intensidad moderada o 75 minutos de caminata intensidad por semana, de acuerdo al sitio especializado “Eat This Not That”.

Caminar aporta diversos beneficios al cuerpo. Foto: Shutterstock

Si bien caminar de cualquier forma es una actividad física que brinda beneficios para la salud, otro error que se comete es no aumentar la intensidad de la caminata, incluso puedes agregar peso y esfuerzo usando un chaleco pesado o caminando en terrenos irregulares, así como intercalar el ritmo, caminado por momentos lentos y por momentos más rápido.

Asimismo, debes calentar antes de comenzar a caminar para evitar lesiones. Puedes comenzar con una caminata de calentamiento de 5 a 10 minutos a un ritmo más lento, para luego acelerar el paso. De la misma manera, debes terminar el ejercicio con un enfriamiento para que la frecuencia cardiaca se normalice y prevenir la rigidez muscular.

Para mayor efectividad, puedes caminar en terrenos dificultosos. Foto: Shutterstock

La nutrición es otro de los aspectos importantes a tener en cuenta, ya que alimentándose de manera saludable y equilibrada sumado a la caminata se alcanzaría más rápido el objetivo de bajar de peso. Finalmente, otro de los errores que se comente con frecuencia al salir a caminar es la mala hidratación, ya que la falta de líquido puede causar fatiga con lo que disminuye el rendimiento y hace más difícil mantener un ritmo constante de pasos.