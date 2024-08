Cómo saber que tu pareja ya no te ama

El amor es uno de los sentimientos que nos hace actuar de manera, muchas veces irracional, invadidos por mariposas en el estómago brindamos todo a la persona con la que estamos compartiendo nuestra vida. Sin embargo, las relaciones se deben alimentar día a día, y en muchas ocasiones, terminan por romperse los lazos sentimentales. En ese sentido, estas pueden ser señales que indiquen que tu pareja ya no te ama.

En toda relación, la comunicación es fundamental, y si esto no ocurre con tu pareja y notas que ella ya no se dirige a ti como lo hacía antes, puede significar que ha perdido el interés en ti. Asimismo, si ya no se interesa por las cosas que para ti son importantes, o evita pasar la misma cantidad de tiempo que lo hacía con anterioridad, puede que ya no sienta la misma conexión emocional.

Una señal de que tu pareja te ha dejado de amar es la falta de comunicación. Foto: Shutterstock

Por otro lado, la pareja que te ha dejado de amar ya no te brindará el apoyo emocional que es tan importante en una relación amorosa. Dejará de hacer cosas como consolarte en un mal día, escucharte cuando tienes un problema, o preguntarte cómo has estado, lo que significa que sus prioridades han cambiado.

Otra señal del fin del amor es que se ha perdido el contacto físico. Foto: Shutterstock

Finalmente, sabrás que ya no te aman al notar que su comportamiento ha cambiado con actitudes frías y distantes, que provocan peleas sin sentido, además de disminuir el contacto físico como los besos, abrazos y el rechazo a tener relaciones íntimas contigo.