Por qué hay parejas que continúan juntas aunque ya no están más enamoradas

Las relaciones amorosas pueden llegar a complicarse cuando a uno de los dos se le termine el amor, y aunque muchas veces escuchamos decir “te voy a amar por siempre”, esto no resulta tan así en algunos casos, donde se agota el amor ante de lo previsto y esto puede derivar en la ruptura anticipada del noviazgo. Sin embargo, hay parejas que a pesar de no estar más enamoradas, continúan juntas.

Lo cierto es que terminar con una relación amorosa es, primeramente, triste, aunque por varios motivos, como el autoengaño, comodidad, soporte económico u otros sentimientos, una de las partes, o ambas, deciden continuar, aunque ya no haya amor entre ellos, ya que es más fácil continuar con una vida conocida y en compañía de alguien, que comenzar solo todo de nuevo. Es por ello que la revista “Best Life” recopiló algunas razones por las que las parejas no rompen, aunque ya no haya amor entre ellas.

Uno de los motivos más comunes de continuar en una pareja, aunque ya no haya amor, es el sentimiento de culpabilidad. Foto: Shutterstock

Sentirse culpable

El psicólogo estadounidense Adrich Chan, se refirió al medio sobre el sentimiento de culpa que puede embargar a una de las partes de la relación si es que deja al otro individuo, señalando que sola idea de dejar a la otra persona boquea al sujeto ya que sabe que el otro lo tomaría a mal. "Sentirse culpable por querer cortar al sentir que debes algo a tu pareja es un mal motivo por el que seguir. Lo importante es priorizar la propia felicidad y el bienestar ", asegura el especialista.

No cortar la relación por presión social

En una pareja, la mayoría de las veces se crean lazos con amigos y familiares en común que hace difícil tomar la decisión de terminar con la relación. "Decidir continuar por presiones externas, como las expectativas familiares o el miedo a ser juzgados, no es nada sano para la relación. Vuestra unión debe estar basada en sentimientos propios y el deseo de querer proseguir, no lo que piensen los demás", sostiene el experto.

No querer estar solo

Otra de las razones comunes por las que muchas parejas no cortan, aunque ya no estén enamoradas es el miedo a la soledad. No poder soportar estar solo hace que continúen en una relación en la que ya no están a gusto, a pesar de que todo lo que están viviendo es más bien una situación desagradable y tensa.

Muchas personas continúan en una relación a pesar de no estar más enamorada por temor al cambio. Foto: Shutterstock

Temor al cambio

"El cambio puede intimidar, y algunas personas pueden acabar permaneciendo en una relación simplemente porque temen a lo desconocido", asegura Chan, haciendo hincapié en el popular refrán que dice "más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer", por lo que el temor al cambio es otro de los motivos por lo que una relación de pareja continua, aunque el amor se haya terminado.

Dependencia económica

Finalmente, muchas veces hay parejas que están unidas no solo por lo emocional, si no por razones económicas, y es por ello que esta dependencia pueda demorar o aplacar la decisión de separarse de alguien, aunque ya no esté enamorada esa persona. "Es necesario buscar la independencia financiera para poder apostar por relaciones donde lo emocional prevalezca sobre lo económico", concluye el experto.