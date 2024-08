El ejercicio favorece más a la salud del corazón en mujeres que en hombres

Diversos estudios han demostrado que la práctica regular de actividad física es especialmente beneficiosa para la salud cardíaca de las mujeres. A nivel cardiovascular, ellas obtienen una mayor reducción en la mortalidad asociada al ejercicio en comparación con los hombres.

Incluso con un esfuerzo menor, logran una disminución significativa en el riesgo de enfermedades cardíacas, lo que subraya la importancia de mantenerse activas para preservar el bienestar. Investigaciones publicadas en la revista Journal of the American College of Cardiology revelaron que la actividad aeróbica tiene un impacto considerablemente mayor en la salud femenina.

Mientras que los varones requieren 300 minutos de entrenamiento físico semanal para obtener una reducción del 14% en la mortalidad cardiovascular, las mujeres logran una reducción del 36% con solo 140 minutos. Esta diferencia resalta la eficiencia del movimiento intenso en la protección cardíaca femenina.

El ejercicio favorece más a la salud cardiovascular en mujeres que en hombres.

La doctora Leticia Fernández-Friera, cardióloga de ATRIA Clinic e impulsora del movimiento Corazón de Mujer, destaca la necesidad de acabar con el sedentarismo femenino para prevenir enfermedades del corazón. La falta de ejercicio incrementa riesgos como coágulos, hipertensión e infartos, entre otros. Por ello, es crucial fomentar la actividad física en este grupo para reducir la incidencia de patologías cardíacas.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ellas realicen al menos 150 minutos de ejercicio moderado o 75 minutos de ejercicio intenso semanalmente. Estas pautas ayudan a prevenir enfermedades cardíacas y mejorar la calidad de vida, especialmente en las mujeres, quienes pueden beneficiarse más rápidamente del ejercicio regular.

El aquafitness, una modalidad de ejercicio acuático, ha demostrado ser una opción efectiva para damas de todas las edades. La resistencia del agua facilita la actividad física, minimizando el impacto en las articulaciones y fortaleciendo los músculos. Además, es beneficioso durante el embarazo y la menopausia, ayudando a mantener la salud muscular y ósea en óptimas condiciones.

Es claro concluir que el ejercicio regular es una herramienta poderosa para las mujeres en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Con beneficios superiores a los obtenidos por los hombres, es esencial promover la actividad física para mejorar la salud cardíaca y aumentar la esperanza de vida en este grupo.