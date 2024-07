Pone en práctica estos hábitos y aumentarás tu bienestar, según los expertos

La felicidad es un estado que ha abarcado diversos estudios buscando la manera de encontrarla y que se quede con nosotros por el resto de nuestras vidas. Sin embargo, no es algo que se dé con un simple chasquido de dedos ya que existen técnicas y estrategias para alcanzar la dicha y disfrutarla. Es así que, según los expertos, si pones en práctica estos hábitos aumentarás tu bienestar.

En la plataforma CNBC publicaron la agenda de actividades diarias de Arthur C. Brooks, científico social, profesor en la Harvard Business School y experto en todo lo que a felicidad se refiere, donde expone las cosas que hace para alcanzar el estado de plenitud y bienestar, que, dicho sea de paso, depende de variables y, exige tiempo dedicación y constancia.

El experto se levanta todos los días a la mañana y de 5 am a 6 pm realiza una actividad física. "He estado haciendo ejercicio 60 minutos al día durante literalmente décadas. Lo hago, no porque esté intentando tener bíceps sino porque estoy intentando gestionar la infelicidad. Luego me ducho, me visto y voy a la iglesia", cuenta Brooks. Esta actividad está relacionada con la liberación de las hormonas dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas, también llamadas "hormonas de la felicidad".

Así es que el investigador luego de hacer ejercicio se toma unos minutos de meditación y contemplación que no necesariamente significa hacerlo en una iglesia. "Todos los días, voy a misa desde las 6:50 de la mañana hasta las 7:20 aproximadamente", narra.

Para alcanzar un estado de bienestar debes poner en práctica estos hábitos. Foto: Shutterstock

Otro hábito del especialista es que durante las mañanas se centra en el trabajo y no atiende ninguna llamada vía Zoom hasta el mediodía ya que explica que son sus horas de máximo rendimiento. Así también, aumenta su concentración bebiendo café, ya que lo ayuda a rendir mejor, lo que se transforma en mayor confianza y bienestar emocional.

En el ámbito laboral, Brooks elabora un listado de prioridades, que según él es otra estrategia para alcanzar la felicidad y tiene cuatro reglas que trata de cumplir que son, servir a Dios, a los demás, vivir una aventura y ganarse la vida. "Ganarse la vida tiene que ser lo último, y esa es una posición muy privilegiada, ¿no? Quiero decir, no todo el mundo puede poner 'ganarse la vida' en el número cuatro. Y lo cierto es que, en determinados momentos de mi vida, no podría haberlo hecho. Pero ahora puedo", expresa el profesor de Harvard.

La felicidad se construye con constancia y dedicación. Foto: Shutterstock

En lo afectivo, el especialista asegura que es fundamental encontrar el equilibrio entro lo profesional y lo personal para alcanzar la felicidad, por ello rechaza cenas o invitaciones los fines de semana para pasar el mayor tiempo posible con su esposa e hijos. Finalmente, fuera del entorno laboral también se encuentran las amistades, que considera fundamental en la constricción de la felicidad. Brooks tiene a sus amigos lejos de él asique pone en práctica la siguiente estrategia: "me aseguro de hacer una llamada telefónica al menos una vez a la semana a mi mejor amigo, porque no quiero dejarlo al azar. Con esta llamada trato de ponerme al día sobre lo que está pasando. Es un compromiso que ambos tenemos que asumir. Pienso que es necesario reservar tiempo para eso", concluye.