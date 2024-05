El ejercicio que combate los brazos flácidos haciéndolo cinco minutos al día

Con el paso de los años, los brazos tienden a perder firmeza y a desarrollar la temida flacidez, comúnmente conocida como alas de murciélago. Este fenómeno ocurre principalmente debido a la acumulación de grasa en la zona del tríceps, especialmente a partir de los 50 años. Te compartimos el ejercicio que te ayudará a combatir este efecto.

Las alas de murciélago pueden generar incomodidad en algunas personas, especialmente al usar prendas sin mangas o al saludar. Muchas experimentan este cambio con la edad, pero hay una solución sencilla que requiere solo cinco minutos al día para combatir la flacidez de los brazos.

El ejercicio en cuestión es la patada de tríceps. Este efectivo movimiento es ideal para fortalecer y esculpir los tríceps, los músculos más grandes de los brazos. La mejor parte es que puedes realizar este ejercicio en casa, sin necesidad de equipamiento especializado. Aunque usar pesas puede acelerar los resultados, objetos cotidianos como botellas de agua también pueden servir.

Patada de tríceps (Shutterstock).

Paso a paso: cómo realizar la patada de tríceps

- Posición Inicial: Siéntate en una silla con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo. Sostén una pesa (o una botella de agua) con ambas manos, manteniendo los codos flexionados y cerca de tu cuerpo. Alternativamente, puedes hacerlo de pie, con las rodillas ligeramente flexionadas para no cargar la espalda baja.

- Movimiento: Extiende los brazos hacia atrás, levantando el peso y manteniendo los codos cerca del cuerpo. Siente cómo se contraen los músculos de los tríceps al realizar este movimiento. Si no tienes peso, haz fuerza con cada movimiento, apretando el músculo durante la ejecución.

- Regreso: Vuelve lentamente a la posición inicial, controlando el movimiento para evitar lesiones.

Repite este movimiento durante cinco minutos al día, dividiendo el tiempo en series. Comienza con tres series de diez repeticiones cada una, descansando entre 40 y 60 segundos por serie. A medida que te sientas más fuerte, incrementa gradualmente el peso y el número de repeticiones. Patada de tríceps (Shutterstock).

La técnica es crucial para obtener los mejores resultados y evitar lesiones. Mantén la espalda recta, las rodillas semiflexionadas y el torso ligeramente inclinado hacia adelante. Esto te permitirá realizar el ejercicio de manera cómoda y eficaz.

En la práctica de este ejercicio es importante evitar algunos errores comunes, como por ejemplo: No arquees la espalda, mantén una postura estable; No uses un peso demasiado pesado, encuentra un peso que desafíe tus músculos sin comprometer la técnica; No te apresures, controla el movimiento evitando balanceos o repeticiones rápidas. Patada de tríceps.

La patada de tríceps no solo tonifica tus brazos, sino que también fortalece los músculos, mejorando tu fuerza y capacidad funcional en actividades diarias. Al enfocar el trabajo en esta zona específica, notarás una reducción en la flacidez y un aspecto más definido y tonificado.

Los resultados no son inmediatos, pero con consistencia y dedicación, comenzarás a ver mejoras en unas pocas semanas. La clave está en la regularidad y la correcta ejecución. Por supuesto, siempre es importante consultar con un profesional del fitness antes de realizar cualquier cambio en tu régimen de entrenamiento.