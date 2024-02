La serie romántica que arrasa en Netflix y es imposible dejar de mirar

Una de las nuevas series románticas que forma el catálogo de Netflix está basada en la famosa historia de amor que protagonizó Anne Hathaway y Jim Sturgess en 2011, One Day (Siempre el mismo día). Ahora fue adaptada para un formato televisivo con los actores Ambika Mod y Leo Woodall y es un éxito que promete.

Los personajes Emma Morley y Dexter Mayhew se conocen la noche de su graduación el 15 de julio de 1988. Desde ese entonces y por más de dos décadas la pareja se encuentra y se desencuentra cada año. Cada uno por separado, exploran sus aspiraciones, sus cambios y las relaciones y los desafíos, que luego entrelazan cada vez que vuelven a verse.

Mira el video

Aunque la película de 2011, protagonizada por Anne Hathaway, condensa la historia en dos horas, realmente estremeció los corazones; y ahora con la nueva serie que mantiene la historia original y la trama principal del libro pudieron realizarse 14 episodios de 30 minutos cada uno para profundizar más en los personajes.

Esta historia es digna de ver ya que sigue la evolución de la relación entre Emma y Dexter desde su juventud hasta la madurez. Se trata de un viaje temporal en el que cada uno deberá superar sus transformaciones y a la vez examinar los desafíos personales a través de los años. El espectador reflexiona acerca de las posibilidades del amor, las decisiones y el destino.

Mira el video

En las redes han hecho odiosas comparaciones entre la película y la nueva serie de Netflix de la historia de One Day. Muchos internautas señalan que aún no han podido superar la la protagonizada por Anne Hathaway y prefieren no ver un remake en serie. ¿Tendrán la razón?