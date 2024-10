La manera correcta de podar tu árbol de guayaba

Los amantes de la jardinería saben que todas las plantas necesitan de ciertos cuidados para que se desarrollen fuertes y saludables. En ese sentido los árboles frutales, además de promover su crecimiento con fertilizantes también necesitan ser podados para ayudar a una mejor fructificación, y haciéndolo de esta manera tendrán una mejor producción y una cosecha de frutos con mayor calidad.

La poda del árbol de guayaba consiste en el corte de sus tallos, hojas y ramas, y debe ser realizada a finales del invierno o principios de primavera, con el objetivo de que crezca con mayor vigor y pueda dar mejores frutas.

La poda del árbol de guayaba se realiza a finales de invierno o principios de primavera. Foto: Shutterstock

Podando correctamente, favorecerá el crecimiento del árbol frutal y aumentará la producción de frutas con lo que lograrás una abundante cosecha de alta calidad.

Así debes podar tu árbol de guayaba

Lo primero que debes hacer para podar tu árbol de guayaba es desinfectar con alcohol tus tijeras de jardinería, las cuales deben estar bien afiladas para no dañar el árbol de manera que no adquiera infecciones. Debes cortar las ramas muertas, secas o enfermas, y moldear la copa eliminando aquellos tallos que no permiten un crecimiento uniforme de la misma.

La poda debe ser un proceso estratégico y cuidadoso. Foto: Shutterstock

Para asegurar una correcta cicatrización del árbol los cortes que realices deben ser ligeros y cuidadosos. Al eliminar algunas ramas lo que harás es darle una mejor circulación de aire y luz al interior de la planta, aunque debes tener en cuenta que no tienes que cortar más del 30% del follaje total.

Con una correcta poda el árbol se equilibrará y los frutos que crezcan serán de alta calidad, comenzando la producción en primavera y llegando a la cosecha en verano. Cabe remarcar que el proceso de poda debe ser estratégico y cuidadoso para evitar heridas en el guayabo que puedan ser difíciles de cicatrizar, exponiéndole de esta manera al ataque de plagas.