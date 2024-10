Así te darás cuenta que una salsa se echó a perder

Sin lugar a dudas, la salsa con los ingredientes que la componen es el complemento estrella en diversos platos gastronómicos a nivel mundial, ya sean guisos o pastas, potenciando el sabor de cualquier preparación culinaria que amerite su uso. Sin embargo, como todo alimento tiene fecha de caducidad y es así cómo te darás cuenta de que una salsa se echó a perder.

Existen diferentes tipos de salsas que son utilizadas para acompañar diversos platos. Están las que son más cocidas, las crudas o las asadas, por lo que teniendo en cuenta este factor, podría influir en el tiempo en el que se puede descomponer este alimento.

Dependiendo del tipo de salsa, el tiempo de duración varía. Foto: Shutterstock

Si la salsa se encuentra en la heladera, el tiempo de duración en buen estado sería de aproximadamente 4 a 5 días, pero si ha quedado a temperatura ambiente, podría durar entre 2 a 3 días.

Cómo saber que una salsa se descompuso

Una de las señales que marcan que la salsa se echó a perder es la aparición de moho, es cobertura blanca y verde que se adhiere por encima de la salsa, por lo que, si ves que presenta este aspecto, deberías no consumirla. Por otro lado, si tiene un olor que no resulta agradable al olfato podría estar descompuesta, esto no resultaría complicado ya que con ese aroma particular te darías cuenta al instante que ya no está apta para comerla.

El sabor de la salsa es determinante para saber si se echó a perder. Foto: Shutterstock

Asimismo, debes tener en cuenta el aspecto de la salsa, por lo que si cambia de un color claro a un tono marrón es muy probable que se haya echado a perder. Por ello es importante que pongas atención a cómo luce visualmente, y además del color, si ves que tiene unas burbujitas o tipo de gases, lo recomendable es no utilizarla más. Finalmente, si notas que el sabor es desagradable o es diferente a su gusto original será mejor evitar su consumo.