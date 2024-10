Te quedas con la ropa sudada después de entrenar: no deberías

Después de una sesión intensa de ejercicio, quedarse con la ropa sudada es un error común que muchos cometemos. Aunque puede parecer inofensivo, más allá de sentirse incómodo; el sudor atrapado en la ropa es un caldo de cultivo para bacterias y hongos, genera olores desagradables e interfiere con la regulación térmica del cuerpo.

El sudor, al ser liberado por el cuerpo, tiene la función de regular la temperatura, manteniéndonos frescos durante la actividad física. En sí mismo, el sudor es inodoro; sin embargo, cuando se combina con las bacterias que viven en la piel, el resultado puede ser un mal olor notable. Esta interacción ocurre cuando el sudor queda atrapado en la ropa, especialmente si es ajustada o está fabricada con materiales que no permiten la transpiración adecuada. Al no cambiarse de ropa inmediatamente, el olor puede intensificarse, haciendo más difícil su eliminación. Lavarse las axilas o usar desodorante no será suficiente si la ropa sigue reteniendo bacterias y sudor.

Eres un cultivo de bacterias.

Además del mal olor, el uso prolongado de ropa húmeda fomenta un entorno ideal para el desarrollo de infecciones por hongos y bacterias. Estas afecciones cutáneas, como la dermatitis o infecciones micóticas, suelen manifestarse en áreas donde se acumula la humedad, como las axilas, la ingle y los pies.

La piel, al estar en contacto constante con la humedad, se irrita con facilidad, lo que puede resultar en picazón, enrojecimiento y, en casos más graves, infecciones que requieren tratamiento. Las personas con piel sensible son aún más propensas a estas complicaciones, ya que el roce de la ropa mojada puede agravar la situación.

Cámbiate, es el mejor consejo.

No solo los hongos y bacterias son una preocupación; el riesgo de desarrollar eccemas u otras afecciones inflamatorias también aumenta cuando la piel está expuesta a la humedad durante largos períodos. Otro punto importante es la regulación de la temperatura corporal. Durante el ejercicio, el cuerpo genera calor, y el sudor es el mecanismo natural para equilibrar ese aumento térmico. Después de entrenar, es fundamental permitir que el cuerpo se enfríe gradualmente.