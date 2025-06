Esta película de ciencia ficción en Netflix te va a sorprender

Barrenderos espaciales no es el típico intento de hacer ciencia ficción fuera de Hollywood. Es una película que te atrapa desde el primer minuto y te deja con preguntas que van más allá de las explosiones y las naves. Está en Netflix y se siente como una de esas joyas que uno encuentra por accidente y no suelta.

Una película para reflexionar

Desde el primer plano se nota que hay trabajo bien pensado. Las imágenes son potentes, los efectos no parecen forzados, y los personajes no suenan a caricatura. Hay ritmo. No te da tiempo de distraerte porque la historia avanza rápido y no pierde el hilo. Y lo más importante: es divertida sin caer en tonterías.