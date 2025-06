Esta miniserie de Netflix posee un suspenso que te atrapará

Netflix siempre tiene una sorpresa bajo la manga. Hay una miniserie de suspenso que se convirtió en una adicción para quienes la empiezan. Con giros inesperados y personajes que no se olvidan, esta historia te atrapará desde el primer capítulo hasta el último. Atrévete a verla.

El asesino improbable es el tipo de historia que te hace dudar de todo. Con un caso policial lleno de pistas que no encajan, la miniserie juega con tus expectativas en cada escena. Nada es lo que parece y eso es lo que la hace tan atractiva. Cuando crees que entendiste todo, te das cuenta de que apenas empezaste a armar el rompecabezas.

Uno de los puntos fuertes de la miniserie es la forma en que muestra los errores de la policía. La investigación parece un laberinto sin salida. Cada paso en falso deja heridas que tardan en sanar y que alimentan el misterio. Esa sensación de que algo no encaja te mantiene pegado a la pantalla hasta el final.

Aunque la trama es compleja, la miniserie no pierde ritmo. Los capítulos avanzan con un pulso firme que no te deja respirar. Cada uno termina con un giro que te obliga a seguir viendo. Lo mejor es que no es solo un juego de misterio: también habla de la fragilidad humana y de lo difícil que es confiar en las personas.