"Esta guerra es un conflicto entre 3 líderes movidos por su ideología": el temor y la rabia de los iraníes tras el ataque de EE.UU.

"Mis días y mis noches son iguales. Me siento paralizada. Me quedo mirando al techo día y noche".

"Me pregunto qué pasará después, y constantemente nos sorprende".

Los ataques ocurrieron poco más de una semana después de que Israel lanzara una campaña aérea a gran escala contra Irán, cuyo objetivo era eliminar lo que denominó amenazas existenciales de los programas nucleares y de misiles balísticos del país.

El Ministerio de Salud de Irán afirma que al menos 430 personas han muerto hasta el momento, aunque un grupo de derechos humanos estima que la cifra de muertos es el doble.

Irán respondió lanzando misiles contra ciudades israelíes, matando a 24 personas, según las autoridades israelíes.

El gobierno iraní ha restringido el acceso a internet durante la última semana, lo que limita el flujo de información sobre lo que sucede en el terreno y dificulta la comunicación entre las familias.

Mehri (cuyo nombre también es ficticio) logró, sin embargo, enviar un mensaje de audio al servicio persa de la BBC en el que explicaba cómo los ataques estadounidenses la habían dejado consternada y enfadada.

"No creo haber sentido nunca este nivel de dolor y rabia por nada en mi vida", dijo. "Pero, en cierto modo, también me da una extraña sensación de claridad. Me recuerda que estoy conectada con algo más allá de mí misma".

"Esta guerra -la guerra de Irán- es esencialmente un conflicto entre tres individuos. Tres líderes, de tres países, movidos ​​por sus propias ideologías", añadió, aparentemente refiriéndose a Donald Trump, al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

"Me pongo furiosa cuando les oigo mencionar nombres como Isfahán o declarar de repente: 'Hemos tomado el control de los cielos de Irán'". Para mí, estas no son solo palabras, son algo sagrado.

Homayoun, un hombre de la región noroccidental de Maku, se mostró desafiante ante la advertencia de Trump de que Irán enfrentaría más ataques si no aceptaba la paz.

"Sí, estamos atravesando momentos difíciles, pero apoyaremos a nuestro país hasta el final. Y si es necesario, daremos la vida por nuestro país, por nuestro honor", declaró.

"Mi hijo nacerá en unos días"

Trump advirtió a Irán el sábado de que cualquier represalia contra Estados Unidos "se enfrentará con una fuerza mucho mayor".

En una conferencia de prensa en Turquía el domingo, el ministro Araghchi dijo que Irán se reservaba "todas las opciones para defender su seguridad, sus intereses y a su pueblo". También afirmó que Estados Unidos era "plenamente responsable de las consecuencias de sus acciones".

EPA El gobierno de Irán ha restringido el acceso a Internet, limitando el flujo de información del país.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) señaló a las bases estadounidenses en Oriente Medio.

Antes de que Israel lanzara su campaña aérea, el ministro de Defensa iraní había amenazado con atacar todas las bases estadounidenses "a nuestro alcance" si Estados Unidos participaba en cualquier ataque contra su programa nuclear.

Algunos, con una posición más intransigente, también pidieron que se atacaran los buques de la Armada estadounidense en el Golfo y el cierre del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

Otro ciudadano iraní declaró a la BBC Persa que esperaba que este fuera "el punto álgido de la escalada bélica, y a partir de ahí, la situación comenzara a desescalar.

"Irán es lo suficientemente racional como para saber que cualquier respuesta dirigida a Estados Unidos sería un completo suicidio", dijo.

"Mi hijo nacerá en unos días y espero que su nacimiento coincida con el nacimiento de un nuevo Irán, uno que adopte un enfoque renovado tanto en el sistema internacional como en sus asuntos internos".

"Y espero que crezca sabiendo que las cámaras de vigilancia y las fuerzas de seguridad deben centrarse en las amenazas reales, no en imponer el hiyab", añadió, refiriéndose a las estrictas leyes iraníes que obligan a las mujeres a usar el velo, lo que provocó protestas masivas contra el gobierno y una represión mortal en 2022.

Otra persona criticó el costo de las ambiciones nucleares de Irán.

"Fordo y Natanz, y el programa nuclear iraní en general, fueron las lágrimas de mis ojos y la sangre de sus corazones. Degollaron a la nación durante años y aumentaron el presupuesto nuclear para construir esas instalaciones", escribió.

Farhad (nombre ficticio) dijo: "No estoy contento con lo sucedido, pero la postura anterior de la República Islámica era insoportable. Espero que a Irán le aguarde un buen futuro".

En un cruce fronterizo entre Irán y Armenia, una joven que había huido de Teherán con su familia dijo a la BBC que no apoyaba un cambio de gobierno impuesto por potencias extranjeras en Irán.

"Intentábamos hacer cambios nosotros mismos desde dentro, y no creo que un cambio proveniente de Estados Unidos o Israel sea positivo", afirmó.

