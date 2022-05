Jennifer Aniston y otros famosos que tienen una cuenta secreta en Instagram

En el caso particular de Jennifer Aniston, abrió una cuenta secreta en Instagram antes de la oficial para acechar a sus conocidos y enterarse de las novedades de sus vidas. Lo mismo sucede con otros famosos, pero cada uno por diferentes motivos. ¡De no creer! o ¿sí?

Jennifer Aniston ¿tiene una cuenta secreta en Instagram?

Básicamente no se descubrió nada nuevo al descubrirse que muchos famosos tienen una cuenta secreta en Instagram además de la oficial. El hecho de poder tener una cuenta adicional es para usarla de diferentes maneras y por diversos motivos.

Entre ellos, algunos lo hacen para 'pispear' a la gente, otros para subir otro tipo de contenido o ver el número de 'likes' en otras cuentas ya que Instagram ha eliminado esa opción en muchos perfiles.

Sea cual sea el motivo de cada uno, ahora vamos a conocer algunas cuentas secretas en Instagram de otras famosas como Jennifer Aniston. En su caso, la propia actriz reveló la gran duda durante el programa de entrevistas de Jimmy Kimmel. Allí admitió que hacía mucho tiempo que tenía una "cuenta secreta" en Instagram. Incluso, antes de la oficial:

"Cuando estaba pensando en hacerme [Instagram], pensé que era hora de entender el mundo y lanzarme a la piscina de las redes sociales".

Finstagrams: así se llaman los famosos con cuentas de Instagram adicional

Finstagrams es un acrónimo que se puso de moda hace ya un par de años. Esta modalidad se creó para referirse directamente a los 'fake instagrams' que los famosos usan para aquellas actividades que no pueden o simplemente no quieren hacer público con sus usuarios oficiales.

En su momento, se confirmó la cuenta secreta de Gigi Hadid en la que subía 'polaroids' que, en su mayoría, era ella quien las disparaba. Pero, con el pasar del tiempo se fue descubriendo que muchos otros famosos más como Justin Bieber, Ariana Grande e incluso Dixie D'Amelio también tienen 'finstagrams'.

Muy original: otras famosas que tienen una cuenta secreta en Instagram

Está claro que Jennifer Aniston no es la primera ni la única famosa que ha admitido haber utilizado una cuenta secreta en Instagram para mantenerse al día de lo que está sucediendo. Jennifer Lawrence también reveló en una entrevista el año pasado que, aunque no tiene cuentas oficiales, está online como una "voyeur". Para el medio InStyle dijo: "Yo miro, no hablo".

Mientras que las de ellas son desconocidas, hay todo un grupo de famosos que tienen cuentas finstagrams y eso incluye a Sophie Turner, Ariana Grande y Justin Bieber que sí son conocidas por el público.

En el caso de Bella Hadid abrió una cuenta secreta en Instagram hace ya un tiempo para subir contenido de lo que fue su alter ego cuando estuvo en Japón. La tiene abierta y solo hay unas pocas fotos.

Ariana Grande llamó mucho la atención porque la abrió en 2018 para subir fotos y vídeos de su cerdito Piggy. El actor Cole Sprouse, se puede decir que es uno de las más originales porque en su cuenta, sólo sube fotos de la gente a la que pilla sacándole fotos a él. ¿Una fantasía?

En el caso de Lizzo, tiene su cuenta adicional donde sólo sube vídeos tocando la flauta y los fans dicen que es lo más. Dixie D`Amelio tal y como se describe en su bio, la tiene para ver los 'likes' en las fotos. Se cree que debe de ser porque en su cuenta no puede verlos, aunque también sube mucho contenido.

¿Qué otras famosas conoces que tienen una cuenta secreta en Instagram?