Por qué Lizzo cerró su cuenta de Twitter

Fue en enero de 2020, que la cantante de “Truth Hurts” anunciaba que cerraría su cuenta de Twitter temporalmente debido a que los trolls la acosaban. Si, ese fue el principal motivo por el Lizzo tomó semejante decisión:

“Sí, ya no puedo hacer esta mierda de Twitter” fue lo que dijo y escribió en el momento. “Demasiados trolls … Volveré cuando me apetezca” agregó.

Más motivos: Lizzo contó por qué cerro su Twitter

Si bien Lizzo dejó muy claro que cerraba su cuenta de Twitter por la existencia masiva de trolls que la acosaban constantemente, no quiso salir a dar más detalles sobre la razón detrás de su decisión. Probablemente, todo se debió a que la gente la avergonzó demasiado por su peso.

Cabe recordar que un mes antes de este anuncio de cerrar su cuenta en Twitter, un tuit en particular de la cuenta @drboycewatskins1 insinuaba que la cantante sólo ganaba popularidad por una “epidemia de obesidad en Estados Unidos”. Muy hiriente, no fue el único mensaje que recibió en ese entonces, aunque sí, se puede decir que el disparador para la decisión que tomó.

Se sabe muy bien que Lizzo, desde que se hizo famosa, escribe canciones donde sus letras promueven la aceptación del cuerpo. Sin embargo, este troll lo tomó totalmente en su contra: “En lugar de alentar a las personas a que lo hagan mejor, simplemente les estamos mintiendo y les decimos que están bien como están” decía dicho tuit.

En ese momento la cantante no se quedó callada y no solo aplaudió, sino que le dijo al troll la verdadera razón por la que es tan popular, su talento: “Soy popular porque escribo buenas canciones y soy talentosa y realizo espectáculos de hora y media llenos de amor” a lo que agregó:

“La única persona que necesita hacerlo mejor eres tú. Mantén mi nombre fuera de tu boca y mírate en el espejo antes de venir por mí. Aquí está la atención que ordenaste”. Finalmente, cerró su cuenta de Twitter.

Controversial: Cerró Twitter, lanzó “Rumors” y recibió halagos y críticas

En el mismo instante en que Lizzo cerró su cuenta de Twitter lanzó su canción "Rumors". La misma consiguió un lugar en el Billboard Hot 100 y así como obtuvo halagos, también críticas tanto de los fanáticos como de los críticos de la música. Como era de esperarse, aparecieron nuevos trolls que le mostraron lo que les disgustaba de la canción, a lo que la cantante les respondió con mucha gracia y sinceridad:

“A veces siento que el mundo simplemente no me ama. No importa cuánta energía positiva pongas en el mundo, todavía habrá personas que tengan algo malo que decir sobre ti”. Sin embargo, dejó muy claro que no cambiará por nadie y que ya no le seguirá prestando tanta atención a la negatividad: “No tengo tiempo para tu negatividad, tu auto-odio interiorizado que proyectas en mí con tu racismo y tu gordofobia. No tengo tiempo para eso”.

¿Estas de acuerdo con la línea de pensamiento de Lizzo?