La tajante respuesta de Jennifer Aniston sobre su decisión de no tener hijos

Durante años, Jennifer Aniston ha sido muy cuestionada por el tema de la maternidad. Incluso, ha confesado que le han dolido mucho las especulaciones acerca de ciertos embarazos que nunca fueron ciertos. Conoce de ella misma, cual fue el verdadero motivo por el que no quiere tener hijos o ¿no puede?

La respuesta de Jennifer Aniston

Fue la propia actriz que en varias oportunidades decidió dejar de callarse ante el cuestionamiento de por qué no tiene hijos: “Nadie sabe por qué no tengo hijos”. La propia Jennifer Aniston afirmó que durante muchos años padeció esas preguntas inquisitivas y molestas de parte de la prensa sobre su posible maternidad.

Durante años, tuvo que escuchar muchas especulaciones con respecto al tema. Incluso, tuvo que soportar que supongan que sacrificó su oportunidad de ser madre por su carrera como actriz en Hollywood o que era “egoísta”. Tras pasar varios años, se hizo fuerte y cada vez le fueron molestando menos los comentarios.

Sin embargo, con su gran trayectoria, la actriz todavía tiene que seguir dando explicaciones sobre su vida sentimental y peor aún, responder al verdadero motivo de por qué no quiere tener hijos.

En una declaraciones para The Hollywood Reporter, Aniston confesó que la lastimaron mucho los constantes cuestionamientos y preguntas sobre si iba a tener hijos: “Solía tomarme todo a nivel personal, todos los rumores de embarazo y la creencia de ‘oh, escogió su carrera antes de tener niños’”.

El verdadero motivo por el que Jennifer Aniston no quiere tener hijos: “Nadie tiene ni idea de por qué no tengo hijos, de qué me pasa a nivel personal, a nivel médico” afirmó la actriz que ya tiene 53 años y aseveró: “Nadie sabe nada, y es muy doloroso”.

Durante décadas, la vida personal de Aniston estuvo en medio de la mirada crítica. Si no era por sus romances, era siempre retomar el tema maternidad. Sin embargo, la actriz actualmente se ganó el reconocimiento a nivel mundial y hoy es una de las mujeres más poderosas del mundo del entretenimiento.

La actriz dejó muy en claro que la decisión de no tener hijos es parte de su plano personal y se lo guardará para ella. Probablemente, algo haya tenido que ver su postergación de ser madre por centrarse en su carrera. No obstante, fue muy contundente y hasta graciosa en su última entrevista para la revista Hollywood Reporter:

“¿Todavía voy a tener gemelos?, ¿todavía voy a ser madre milagrosamente a los 52?”, bromeó luego de escuchar durante décadas que las revistas especulan sobre su maternidad: “No sé por qué hay una vena tan cruel en la sociedad” finalizó, lamentándolo.

¿Por qué crees tú que Jennifer Aniston no tuvo hijos?