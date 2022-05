Christian Nodal y otros famosos que se tatuaron el nombre de sus parejas

Una persona enamorada puede ser capaz de cualquier cosa y los famosos no se salvan de esa regla. Es más, en nombre del amor han llegado a cometer algunas locuras y entre ellas, se incluye tatuarse el nombre de sus parejas o más aún, sus caras. Al parecer, esta demostración sirve como una enorme y firme prueba de que la relación va en serio. Entérate qué famosos, además de Christian Nodal, lo hicieron y ¿sin arrepentimientos?

De antemano, vale aclarar que puede suceder que el tatuarse lo que sea por alguien que se ame, luego puede traer arrepentimientos insuperables si la relación se termina. Eso, precisamente le acaba de pasar a Christian Nodal, quien al igual que Lupillo Rivera o Criss Angel, se tatuaron a Belinda o algo referente a ella y luego sus relaciones, culminaron.

Pero bien, sin pensar en todo ello, parece que es una moda tatuarse el nombre de sus parejas porque no han sido los únicos famosos que han llevado su amor con tinta hasta su piel.

Famosos que se tatuaron a sus parejas

A nivel mundial, son varios los famosos artistas reconocidos como Justin Bieber, Miley Cyrus o Joe Jonas, que no dudaron en dejar una huella en su piel para recordar a alguno de sus amores. Comencemos por Justin Bieber que tiene tatuajes de su esposa y de su ex.

El joven decidió tatuarse en uno de sus brazos el rostro de su ex novia, Selena Gómez. A pesar de que en 2018 contrajo matrimonio con la modelo Hailey Bieber, quien expuso que tiene problema con el detalle, el cantante lo sigue llevando como un recuerdo de su vida.

"Hay un recordatorio constante de Selena allí en su brazo, todos pueden admitir que es incómodo. Él trató de taparse la cara con algo de sombra hace unos años, pero todavía se puede decir que es ella", afirmó la actual esposa de Bieber. Sin embargo, como si fuese poco, el cantante una vez más decidió tatuarse junto con su pareja y ahora luce unos melocotones que hacen referencia a la canción "Peaches".

Otros famosos que han decidido tatuarse el nombre de su pareja son Kylie Jenner y Travis Scott. Lo decidieron juntos, pero con un diseño que se extendió a la familia ya que, tras el nacimiento de su hija mayor, se grabaron "Stormi" en la parte trasera de sus brazos.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth han sido uno de los matrimonios más polémicos de los últimos años. A pesar de que ya están divorciados, llevan un tatuaje en pareja muy discreto y poco común. Se hicieron un bote de vegemite, que probablemente revela un secreto entre ambos. Miley aún lo lleva en el brazo y Hemsworth, arriba del tobillo.

Otro de los casos conocidos, son el cantante Joe Jonas y Sophie Turner que tienen más de un tatuaje como prueba de su amor luego de más de 2 años de matrimonio. La pareja se tatuó la frase del personaje Buzz Lightyear de Toy Story "hacia el infinito" y "más allá", mientras que Joe Jonas fue más osado y se grabó debajo de la nuca una cerradura donde se ve el ojo y parte del rostro de su esposa.

Por último, y eso no significa que no haya más famosos que se hayan tatuado el nombre de sus parejas, está Marc Anthony quien se había tatuado el nombre de su ex esposa Jennifer Lopez. Vale recordar que fueron uno de los matrimonios más populares de la década del 2000 y tuvieron 2 hijos juntos. Al parecer, el gran gesto de amor de Anthony fue tatuarse el nombre de ella en su muñeca izquierda.

Allí se podía leer Jennifer. Sin embargo, a diferencia de otros que siguen llevándolo, tras su divorcio, decidió cubrirlo con un nuevo diseño.

Y tú ¿te harías un tatuaje con el nombre de tu pareja? Cuéntanos.