¿Sabías que Shakira y Osvaldo Ríos fueron pareja?

Conocemos todos los romances que vivió Shakira desde los inicios de su carrera a esta parte, incluso, el que tuvo con Osvaldo Ríos en 1997, aunque ese seguramente sea el más polémico hasta la fecha porque en ese momento la cantante colombiana tenía 20 años y él 37. Mucho se habló de la intimidad de esta pareja pero trascendió que ella finalizó el noviazgo cuando Ríos declaró a los medios que estaban viviendo juntos y no era cierto.

Hoy, más de dos décadas después, el puertorriqueño recordó aquella época durante su participación en La casa de los famosos, reality show en el que se encuentra “encerrado” como parte de una dinámica junto a otros famosos. Allí dentro se dan rutinas normales de cualquier casa como limpiar, cocinar y, es precisamente en esos momentos que aparentan absoluta normalidad, donde surten las charlas más picantes, al menos, para el raiting del programa.

En una conversación con el bailarín Toni Costa, Osvaldo Ríos reveló que Shakira y él tenían planes de casarse y que lo sabían hasta los padres de ella. “Ya habíamos visto casa”, destacó el actor. No obstante, Niurka Marcos, quién también se encuentra en el grupo de celebridades confinadas, respondió que no le creía.

Osvaldo Ríos recuerda que “ella apenas comenzaba con Pies descalzos y tenía todo un mundo por vivir. Cuando amas a alguien es mejor dejarlo libre y es la mejor prueba de amor que le puedes dar”, expresó.

“Tenía que volar, fue lo mejor que le pasó no seguir conmigo”, añadió luego de mencionar el cariño que siempre le ha tenido. Asimismo, contó que el romance duró un año y después ella empezó a salir con Antonio de la Rúa. “Con ella fui muy leal y fiel, pero en esa época yo no era ni leal ni fiel. Estar con una y otra te distrae, te desenfoca, nadie me quita lo bailado, pero o te aplomás o la vida te pasa factura también”, concluyó.

Por su parte, Shakira reveló que la canción Tú se la compuso a Osvaldo Ríos. Este tema musical está incluido en el disco ¿Dónde están los ladrones? que fue lanzado en 1998. En aquella época, también trascendió otro motivo de separación. Aunque él aseguraba que se “había portado como un príncipe”, el motivo por el que la intérprete de Ojos así lo dejó se debió a que él en ocasiones se mostraba muy agresivo.