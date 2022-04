Karol G enseña cómo llevar puesto un bikini esta temporada

Luego de su exitoso paso por el Festival Coachella 2022, Karol G se tomó unos días de descanso en su atareada agenda de conciertos. El domingo pasado la colombiana de pelos azules hizo vibrar a miles de personas que se corearon todas sus canciones al pie del escenario. Sin dudas su presentación fue una de las más importantes de estos primeros tres días.

A través de sus redes sociales Karol G agradeció a sus seguidores por el apoyo que recibió en su última presentación. El mensaje que escribió fue el siguiente: "6 meses de trabajo se me fueron como en 5 minutos pero fue más increibleeeeee de lo que algún día imagineeeee. GRACIAS POR EL AMOR A TODOS !!! Gracias @tiesto hasta yo enloquecí cuando saliste ?? Gracias mamiii @iambeckyg Brillaste como nuncaaa!!! En nombre de los Latinos rompimos ayer en COACHELLA pdta: Para ti Colombia" (textual).

La cantante colombiana ha demostrado con su gran talento que es una las mujeres más representativas del género actual. Sus canciones hoy en día sos de las más escuchadas y este éxito se transforma en premios y participaciones en los festivales más convocantes de este 2022.

Sin embargo en esta oportunidad Karol G es tendencia en la red y en diversos portales de noticias del espectáculo por compartir un video en su perfil de su cuenta oficial de Instagram. En el mismo se la ver lucir un bikini de color blanco junto a la piscina que enalteció su bella figura. Sin dudas su gran belleza acaparó las miradas de sus fans de todas partes. Además a este video le agregó una descripción que dice lo siguiente: "Recordé que este año no he sacado música y me animé".

Luego de esta presentación Karol G continuará su gira por varios países del continente. Esta seguidilla de conciertos seguirá por Chile, Argentina, Ecuador, Perú, México, Honduras, Costa Rica, Panamá y, finalmente, El Salvador, el 11 de junio. Este será un gran año desde lo laboral para la artista colombiana que no solo tendrá música nueva, conciertos, premios, sino que también tendrá su debut actoral en una serie de Netflix.