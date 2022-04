Marc Anthony tiene que pagar esta increíble cantidad de dinero por manutención

Hace algunos años, Marc Anthony se tuvo que enfrentar judicialmente con una de sus ex esposas, Dayanara Torres. La citación fue para arreglar qué cantidad de dinero es lo que le tenía que pagar por la manutención de sus hijos. Entre varias idas y vueltas, finalmente, el juez encargado del caso le estableció una increíble cifra. Sin embargo, hay mucho más.

Marc Anthony: afortunado en el amor, desafortunado en los divorcios

Como si fuese poco, Marc Anthony no solo tiene que pagar una increíble cantidad de dinero por manutención a una mujer, sino a dos. Así es, exactamente como se lee. No solo se trata de Dayanara Torres, sino también de su última ex esposa la modelo venezolana, Shannon de Lima.

Hasta el momento, solo ha salido a la luz la cantidad de dinero que les tiene que pasar a ambas mujeres para la manutención de sus hijos. Sin embargo, respecto a Jennifer Lopez, quien también es su ex mujer y madre de sus mellizos, no se dio a conocer oficialmente si existe o no una cifra que hayan acordado en su momento.

La cantidad de dinero que paga por manutención Marc Anthony

Por un lado, como se nombró anteriormente, está el problema judicial que tuvo con Dayanara Torres. Hasta hace unos años le pagaba 13,400 dólares al mes. Eso, antes de que ella lo llevara a juicio. Así, fue que Torres le solicitó que esa cantidad se elevara a 123,426 dólares por mes a partir de noviembre de 2013 y para ello citó los cambios en el estilo de vida de los hijos, además de otras necesidades de manutención infantil.

Por su parte, Marc Anthony junto a su representante, le ofreció 28,000 dólares por mes. Finalmente, el juez fue quien estableció la suma de 26,800 dólares.

En el caso de la modelo venezolana, Shannon de Lima, ya están legalmente separados y vale recordar que habían firmado un acuerdo prematrimonial. Tras su divorcio, se estableció que Marc Anthony tiene que pagar una increíble cantidad de dinero por manutención que se determinó en 9.500 euros al mes.

La venezolana, de 33 años, se quedó con dos lujosos apartamentos en Miami y a cambio debía cumplir con una cláusula en donde el artista solo depositaría los pagos mensuales mientras Shannon no se volviera a casar dentro de los primeros tres años de su separación. La modelo acató dicho pedido e incluso no salió a hacer ninguna declaración pública sobre el asunto ni ningún comentario malicioso sobre su ex esposo, por supuesto, otra cláusula que exigió Anthony en el acuerdo de separación.

Fueron 3 divorcios los que tuvo que enfrentar el cantante. Sin embargo, con Jennifer Lopez no se dio a conocer ninguna cantidad de dinero por manutención. ¿Crees que Marc Anthony sentará cabeza y estará con una mujer por el resto de su vida?