¿De qué signo es Marc Anthony y cómo es su personalidad?

Marc Anthony nació el 16 de septiembre de 1968, bajo el signo de Virgo. El cantante de 53 años tiene mucha relación con otros de su especie.

Con una carrera consolidada, producto de más de tres décadas arriba de los escenarios, el intérprete de "Vivir mi vida" supo sobreponerse a los obstáculos que le presentó (y presenta) la vida para coronarse como uno de los mejores de su estilo musical.

Tanto Marc Anthony, como las personas nacidas bajo este sol son: controladoras, perfeccionistas y casi que no se permiten errar en sus decisiones. Sumado a esto, los virginianos como el ex esposo de la modelo Shannon de Lima, en reiteradas ocasiones se cierran y no se muestran pero así todo son extremadamente solidarios con quien lo necesita. Los caracteriza que están dispuestos a dar una mano y a apoyar a las personas que tienen en estima en su corazón, aunque hay excepciones a la regla y algunos son muy rencorosos.

Fuente: Instagram Marc Anthony

En muchas ocasiones el virginiano se descubre incompleto e insatisfecho produciendo una lucha interna que los hace superarse ante cada situación e ir por más. Otra característica del ex de Jennifer Lopez es que les juega en contra ser excesivamente racional.

Finalmente, alguien con el mismo signo de Marc Anthony es un excelente organizador y un eficiente trabajador(y vaya si no es caso del salsero). Un Virgo se obsesiona por el orden, trabaja bien en equipo, no necesita sobresalir, es funcional y ubicado. Lo llamativo puede ser que sumado a todo esto, son hipocondriacos y maniáticos de la higiene personal. Ni pensar en este contexto de pandemia mundial que la limpieza debe ser la prioridad número uno.