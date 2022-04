Así fue el millonario divorcio de Marc Anthony con Shannon De Lima

La realidad, es que la historia de amor de Marc Anthony con Shannon De Lima terminó con un conflicto legal y así fue el millonario divorcio que tuvieron que enfrentar. Estuvieron casados durante 3 años y fue en el año 2017 que decidieron ponerle fin a su historia.

Aunque allegados a la ex pareja aseguran que se separaron por temas laborales y que ahora llevan una relación cordial por el bien de su hijo, su matrimonio terminó en un millonario divorcio.

El millonario divorcio de Marc Anthony con Shannon De Lima

Mucho se especuló sobre la relación de Marc Anthony con Shannon De Lima, pero aún más cuando se dio a conocer públicamente que se separarían. Mientras los rumores no cesaban, se dio a conocer el procedimiento legal donde se declaraba que Marc Anthony debía pagar una manutención de $10,000 dólares mensuales a Shannon durante 3 años.

Pero no fue eso nada más. Además, ella se debía quedar con 2 de los departamentos de lujo que adquirieron en su momento mientras estaban casados, lo que ascendería a una suma de $1.5 millones de dólares en total. No obstante, el millonario divorcio tuvo más condiciones.

Todas las condiciones de la separación de Marc Anthony con Shannon De Lima

El millonario divorcio entre Marc Anthony con Shannon De Lima no quedó solo en tema de cifras. De parte del cantante, no quisieron dejar cabos sueltos y exigieron que, para cumplir con el pago de la manutención establecida, la modelo no podría casarse dentro de los siguientes 3 años. Como si fuese poco, Shannon tampoco podría hacer ninguna declaración pública, ni mencionar el nombre del cantante y/o hacer comentarios desfavorables sobre los años que vivieron juntos.

Aunque se especuló mucho sobre si esta información era cierta o no, a través de un comunicado, tanto el cantante como la modelo hicieron oficial su divorcio el 19 de diciembre de 2017: “Luego de un periodo de consideración, hemos decidido mutua y amistosamente terminar nuestro matrimonio. Les pedimos privacidad durante este proceso difícil. Ninguno de los dos emitiremos más comentarios al respecto”.

Como era de esperarse, hubo especulaciones al respecto. Al parecer, según la revista People gente cercana al matrimonio, confesó que no funcionó porque Marc trabajaba mucho: “estaba demasiado ocupado con su carrera”. Eso habría ocasionado que la pareja se deteriorara.

Vale recordar que en el 2020 la ex pareja se juntó para celebrar el cumpleaños de su hijo y ella fue con su actual pareja, el jugador James Rodríguez.

