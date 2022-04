Los famosos que apoyan a Ángela Aguilar tras el escándalo con Gussy Lau

Fueron muchos los famosos que salieron a apoyar a Ángela Aguilar tras el escándalo con su supuesto nuevo novio Gussy Lau. La joven, está en boca de todo el mundo desde que se filtraron una fotos con Gussy, la joven Aguilar decidió romper el silencio a través de un video en su cuenta de Instagram. Entérate qué dijo.

Visiblemente muy afectada: Ángela Aguilar tras el escándalo de Gussy Lau

Ángela Aguilar está atravesando un momento inesperado y complicado en su vida personal. Luego de que se filtraran varias fotos íntimas de ella junto a su novio Gussy Lau, la cantante no se quiso quedar callada y decidió – a través de un video – expresar sus sentimientos. Cómo se siente tras todo el escándalo que este romance desató en tan poco tiempo.

El descargo que hizo dura seis minutos. Entre otras cosas, expresa lo devastada que se siente por esta situación y a su juicio, no solo la ha afectado a ella a nivel personal, sino que ha salpicado económicamente a su carrera musical como también a su familia.

Visiblemente dolida, Ángela aseguró que se sintió violentada y defraudada. Con gran dolor en el alma, dijo que no sentía que fuese justo estar envuelta en un escándalo así, ya que siempre ha trabajado de forma muy prudente para lograr tener un lugar en la música.

“Me siento muy apenada de tener que subir este video. Espero me entienda. Lxs amo” confesó arrepentida de haberle brindado su confianza a una persona que la terminó defraudando y violó su privacidad. Luego, con la voz entrecortada, dijo: “Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video… Me duele el alma, han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran. Me siento violentada, me siento violada”.

Los famosos que salieron a apoyar a Ángela Aguilar

La respuesta a dicho video fue muy positiva. Pues no sólo sus fans salieron a mostrarle su cariño y apoyo, sino que también muchos famosos y estrellas de la música le dejaron mensajes de solidaridad y aliento. Entre ellos, Ana Bárbara. La cantante es amiga de la familia y usó su cuenta de Instagram para apoyarla: “Te amo y eres una reina con un alma muy linda, y lo más importante, confías porque eres buena! Y eso es el tesoro más grande que puede tener un ser humano!”.

La cantautora Amandititita no estaba enterada del escándalo y de por qué Ángela la está pasando tan mal, sin embargo, le externó su apoyo: “Aquí está tu manada. Te respeto, te admiro muchísimo, te respaldo. No sé qué pasó, pero estoy segura que no tienes que explicar nada, solo vivir, y extender esa luz en un mundo duro. Te amamos”.

Johnny Caz, de Grupo Firme, le dejó un bello mensaje donde le dice que no le debe explicaciones a nadie. Por su parte, su prima Majo también salió a defenderla y aseguró que Ángela no debería estar apenada ya que no hizo nada malo: “TODAS las mujeres merecemos vivir nuestra vida como lo queramos hacer, nadie tiene por qué juzgarnos..”

El conocido conductor de ‘Despierta América’, Jomari Goyso no se quiso quedar callado y le escribió un sutil y hermoso mensaje. De la misma manera se sumó al comentario la presentadora Jessica Maldonado. Lo mejor, es que su familia y los fans, no la han dejado sola. Entérate qué fue lo que dijo Gussy Lau al respecto.

¿Qué opinión te merece lo que le ha sucedido a Ángela Aguilar?