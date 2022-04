Muy triste: así luce Ángela Aguilar tras filtrarse polémicas fotos de ella y Gussy Lau

Ángela Aguilar está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Hace unos unos días comenzaron a circular fotos de ella a los besos con el productor musical Gussy Lau, que es 15 años más grande que ella. Estas fotografías inundaron la red y fueron tapa de diversos portales de noticias del espectáculo que se preguntan quién es esta persona.

En varias ocasiones la hija de Pepe Aguilar ha manifestado que no estaba de novia ni que tampoco tenía una relación amorosa. Pero todo esto quedó sin validez cuando a finales de la semana pasada salieron a la luz fotos de ella a los besos con Gussy. Es por eso que Ángela Aguilar tomó la decisión de grabar un video explicando el escándalo que ocasionó esta filtración de imágenes.

El video que grabó Ángela comienza diciendo: “Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma...Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran...Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”.

Mientras que el productor de 33 años también habló y dijo lo siguiente: "Empezaron a salir muchas cosas, difamaciones, estupideces desde que andamos juntos [...] empezamos a salir hace un par de semanas, Pepe está de acuerdo, Aneliz también lo sabe, ya la conocen mis papás, ya todos se conocen. Todo era privado hasta esto, hasta que un pinc*e screenshot que un amigo mío tomó”.

Lo cierto es que la relación que tenían ambos mexicanos está en jaque y por el momento no se sabe qué pasará con la misma. Según afirman fuentes cercanas a la cantante, ella tomó la decisión de terminar su relación con Gussy ya que siente que el no cumplió con lo que se había pautado en su momento cuando comenzaron a verse.