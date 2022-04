El novio de Ángela Aguilar rompió el silencio y contó todo sobre su relación

Luego de que surgieran varios rumores a partir de unas fotos de Ángela Aguilar junto al compositor mexicano Gussy Lau, éste rompió el silencio y habló sobre la relación.

Los comentarios en torno a la pareja comenzaron a partir de una comprometedora imagen en la que se puede ver a la hija de Pepe Aguilar, de 18 años, con el artista mexicano René Humberto Lau Ibarra, popularmente conocido como Gussy Lau.

En una entrevista, el joven de 33 años, originario de Culiacán, Sinaloa, habló de su relación con la heredera de la dinastía Aguilar, a quien le lleva 15 años de edad.

El ganador del Grammy a mejor composición tuvo que enfrentar los rumores y en la noche del miércoles aclaró la verdad de la imagen que se hizo viral, aunque reconoció que sí está saliendo con la bella cantante.

“Andamos juntos, tenemos saliendo desde mitad de marzo, bueno, como dos semanas, nada de eso era problema, todo se está manejando privado”, explicó Gussy, y agregó que la foto se divulgó por medio de un “close friend”, es decir, alguien que está entre los mejores amigos de su cuenta de Instagram, que tomó un screenshot a un video que el compositor subió.

A través de una transmisión en vivo con la comunicadora Chamonic, Gussy Lau aclaró que si bien aún no es novio de Ángela Aguilar, vienen saliendo desde hace poco más de dos semanas, e incluso tanto Pepe Aguilar, como su madre, Aneliz Álvarez Alcalá, están enterados de la situación y están de acuerdo.

“Empezamos a salir hace dos semanas, Pepe lo sabe, Aneliz también, ya Ángela conoce a mis papás, ya todos se conocen, ok. Todo era privado hasta esto, hasta el pinche screenshot que un ‘amigo’ mío tomó”, aseguró.

El compositor de famosos como Christian Nodal, Pepe Aguilar, Calibre 50 y Julión Álvarez reveló que, en realidad, la escandalosa y polémica imagen que circula en redes, fue sacada de contexto al ser extraída de un video que subió de manera privada a las redes, que compartió solo con sus amigos más cercanos, pero uno de ellos la filtró.

“Era un video que, mira, hasta me da vergüenza decirlo, porque era una plática tan tonta, yo le decía ‘mira el cabezón que se me ve, eso me hace más inteligente’, eso era. Ella me dice ‘el que tengas la cabeza grande, no quiere decir que tengas un gran cerebro” y en eso le hago así (le saca la lengua), y en eso toman el screenshot”, explicó.

Gussy Lau decidió hablar de la situación después de que vio los ataques, críticas y ofensas que se le han hecho a la nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

“Empezaron a decirse muchas cosas, difamaciones, estupideces. Ella y yo estamos saliendo desde marzo, a mediados de marzo que yo llegué a la hacienda porque Pepe Aguilar me llamó para componer canciones”, indicó.

Aunque el compositor mexicano asegura que él y Ángela Aguilar no son novios, el joven mostró gran interés en la famosa cantante, con quien está componiendo su primer disco como solista.