Así fue la reacción de Ángela Aguilar por las fotos filtradas junto a su nuevo novio

La joven artista Ángela Aguilar ha dado de qué hablar en los últimos días luego de que se filtrara una fotografía donde aparece junto al compositor Gussy Lau. En la imagen, los cantantes se encuentran muy cerca el uno del otro e incluso se ve que su lengua que roza la boca de la cantante, por lo que surgieron especulaciones respecto a una relación entre ambos.

A partir de esa filtración, Gussy Lau, quien trabaja en la empresa disquera de Pepe Aguilar, realizó una transmisión en vivo en Instagram donde confirmó que sí sostiene un romance con la joven de 18 años desde el pasado mes de febrero: “Algo muy sencillo que se está saliendo de contexto, la verdad. Está circulando una foto de Ángela y mía. Ok, andamos juntos y para no hacerte el cuento muy largo tenemos saliendo desde mitad de febrero, pues un par de semanas, entonces eso no era problema, todo se estaba manejando privado”.

La reacción de Ángela Aguilar a la filtración de las fotos junto a Gussy

La “princesa del regional mexicano” también utilizó su cuenta de Instagram para hablar de lo ocurrido en la última semana. En un video de 6 minutos de duración, Ángela aseguró sentirse triste y violentada por la invasión a su privacidad: “Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma… Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran… Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad, de poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”.

Además, la hija de Pepe Aguilar dijo haber confiado en una persona que a fin de cuentas la defraudó afectando su vida privada y laboral: “Me ha afectado económicamente y en lo amoroso, ni se diga, ¿Qué cara le puedo dar a mi familia?”.

Seguidamente, Ángela aseguró que “le robaron la voz” al difundir un asunto de su vida personal y afirmó merecer la opción de decidir qué hacer público y qué no: “Me merezco una opción de decidir si voy a sacar y voy a salir en una relación o no lo voy a hacer, o si voy a sacar una foto o no la voy a sacar”.

Finalmente, la joven ganadora del Grammy no mencionó nada acerca del romance con Gussy Lau. Sin embargo, aseguró que se enfocará en su música y en su familia.