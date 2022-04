Cómo es hoy la química entre Andrew Garfield y Zendaya

Andrew Garfield y Zendaya han sido protagonistas de una de las escenas más emotivas de Spider-Man: No Way Home. En su reencuentro para los Premios Oscar volvieron a emocionar a sus fans y así surgió la intriga de cómo es hoy la química que tienen.

El momento del reencuentro entre Andrew Garfield y Zendaya se robó todas las cámaras al por mayor. Cuando Andrew vio a lo lejos a su compañera, la llamó para que pudieran retratarse.

La química entre Andrew Garfield y Zendaya

Para quienes vieron la última película, la escena que los encumbró a Andrew Garfield y Zendaya, fue precisamente cuando MJ cae al vacío y su novio, el Peter Parker de Tom Holland intenta salvarla mientras es capturado por el Duende Verde. Cuando estaba a punto de morir, el personaje de Zendaya se salva gracias al héroe Peter Parker de Garfield.

Esa secuencia es donde Andrew Garfield se adentra en su propio universo recordando cuando no pudo salvar a Gwen Stacy (Emma Stone) de una caída muy similar. Muy emotivo, Spiderman vio morir en sus propias manos a Stacy, y luego de tantos años después se redime y la vida le da la posibilidad de rescatar a MJ de un destino trágico.

Tras semejante momento, todos los fanáticos quedaron pendientes de la química entre ambos actores que pasaron a ser de los más valorados en la actualidad. Y es que el carisma natural les ha reservado un sitio privilegiado entre el público y la prueba de ello fue el impacto que ambos generaron en Twitter. Sin embargo, no hay más que una bonita amistad.

Mientras, tras el épico reencuentro que tuvieron sobre la alfombra roja de los Premios Oscar, los usuarios de las redes sociales no dejaron pasar nada y destacaron el momento en el que ambos se encontraron y se deshicieron en elogios. Gracias a las participaciones que han tenido en el universo de Marvel los fans los consienten y se emocionan en cada aparición pública. Mucho más en esta ocasión, en la que coincidieron para reeditar, de alguna forma, la emotiva escena que vivieron en Spider-Man: No Way Home.

Qué pasa entre Tom Holland y Zendaya

Aunque Tom Holland y Zendaya hicieron lo posible por seguir la advertencia de la directora Amy Pascal, de no involucrarse sentimentalmente, no pudieron. Los actores que le dieron vida a Peter Parker y MJ en la más reciente trilogía no pudieron evitar enamorarse perdidamente. Ahí sí que hubo mucha química.

Cabe recordar que la relación entre ambos se confirmó a principios de julio del año pasado cuando fueron captados besándose dentro del auto del joven actor. Actualmente, ambos siguen disfrutando de su relación.

Mientras, como un datazo, por su parte Andrew Garfield dejó atrás su relación con la actriz Emma Stone y ya tiene un nuevo amor en su vida. Se trata de Alyssa Miller, con quien se lo ve a menudo por las calles de la ciudad, feliz y tratando de mantener un bajo perfil.

¿Te gustan las parejas de Andrew Garfield y Zendaya?