Este es el perfume del momento para mujeres de 20 a 30 y todo es culpa de Zendaya

A pesar de sus escasos 24 años, Zendaya, la actriz de “Euphoria“ y “El Regreso de Spiderman“ se une al grupo notable de embajadores de Lancôme como imagen del perfume Idole. Su toque lo vuelve el perfume de las nuevas generaciones.

Otras embajadoras de la casa francesa son figuras de la talla de Julia Roberts, Kate Winslet, Isabella Rossellini, Penélope Cruz, Lily Collins.



Y es por pertenecer a este selecto grupo y a la emblemática marca que Zendaya Coleman está feliz.

Fuente. Instagram personal de Zendaya Coleman

Esta vez, la firma francesa apuesta por una versión del clásico más floral y almizclada.

La creación del perfume lleva triple firma: las perfumistas Shyamala Maisondieu, Adriana Medina y Nadège Le Garlantezec lo concibieron. Su co-creación lleva como insignia ser el aroma de las nuevas generaciones.

De esta manera, diseñaron un fusión que lleva en su esencia pétalo de rosa de Isparta (proveniente de Turquía), rosa Centifolia francesa, notas de bergamota, jazmín de la India y acordes de pera.

Así, el aroma se vuelve fresco, delicado y verde. Vibrante con luz propia, como las jóvenes mujeres de 20 y 30 años que lo eligen.

Por supuesto, esta fragancia juvenil y luminosa atrae por igual a mujeres más allá de esa edad. Y es que todas quieren la ligereza que propone este elixir en frasco, envasado en un pote diseñado especialmente por el talentoso diseñador industrial y arquitecto Chafik Gasmi.

El envase tiene sólo 15 mm de grosor y es uno de los más finos del mercado. Además, es recargable, lo cual lo hace más ecológico y sustentable.

Es tan chato y delgado que parece un smartphone y se vuelve ideal para cargar en un clutch de fiesta o en un sobre de mimbre como complemento de día. La practicidad, sin dudas, está unida al espíritu libre, que viaja con liviandad sin necesitar mucho para andar.

El nuevo rostro del perfume lo representa a la perfección. La ex estrella de Disney ha dicho: “No tengo prisa por llegar a ningún sitio, nunca la he tenido. Me queda mucho por vivir“.

La actriz contó también que para ella elegir el aroma es un proceso emocional, porque sabe la importancia que un aroma tiene en la memoria y las vivencias de la persona el día que lo luce, la época o la ocasión.

“Sé exactamente cómo huele cada miembro de mi familia, recuerdo el olor de cada etapa de mi vida y podría decir qué perfume utilicé el día de mi cumpleaños número 16“, continuó la joven.

Sin duda, una gran elección por parte de la casa francesa de perfumes para representar el espíritu de Idole.



Además, la marca francesa ya lanzó una máscara de pestañas que también lleva el sello de Idole y cuenta con la cara de Zendaya para representar la cápsula. ¿Qué nuevos productos nos sorprenderán esta línea?