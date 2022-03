La novia de J Balvin reveló los secretos de su figura envidiable

A través de un reel, la modelo Valentina Ferrer, coronada Miss Argentina en 2014, y actual pareja del reggaetonero J Balvin, reveló su exigente rutina de ejercicios y el secreto de su alimentación, a pocos meses de haber dado a luz a su bebé.

En menos de un minuto, la escultural Valentina compartió flashes de sus entrenamientos de fuerza de brazos y se mostró batiendo el preparado de su propia firma: Kapowder superfood, una marca de alimentación natural que ofrece a los consumidores productos que prometen aumentar los niveles de energía mientras se mantiene un peso saludable, se mejora el colágeno y la salud de la piel y los intestinos.

“Con disciplina y buena actitud todo es posible”, dice el texto con el que la pareja de J Balvin acompañó sus imágenes, en las que se la ve con una figura deslumbrante tras haber sido madre de su primer hijo, Río, hace menos de un año.

Defendió a su pareja

Hace algunos días, el exponente de música urbana J Balvin estuvo en el foco de la prensa internacional debido a que el rapero Residente, ex líder de Calle 13, le apuntó todos los dardos en la BZRP Music Session #49.

La polémica entre los artistas se originó a raíz de diferencias en torno a los premios Grammy 2021, y en esta oportunidad escaló varios niveles. En un tema sin demasiados eufemismos, René Pérez tilda a J Balvin, entre otras cosas, de “cobarde corderito mancebo”, “pendejo mentiroso” y “más falso que un hot dog sin kétchup ni pan”. Además, lo trata de racista e imbécil.

Esta especial sesión de Bizarrap generó controversia en el mundo artístico: hubo quienes estuvieron de acuerdo con la “tiraera” de Residente y quienes defendieron al puertorriqueño Balvin.

La mujer de J Balvin decidió no quedarse fuera de la escena y salió a defender a su pareja. Sin dar nombres, en sus stories de Instagram, Valentina Ferrer escribió: “En tiempos de guerra, odio, incertidumbre y violencia, el mundo necesita personas con luz y amor, enfocadas en su propia felicidad. Siempre hay que estar cerca de las personas que construyen desde el amor”.

En la siguiente placa, se mostró en una foto junto al cantante y tipeó: “Amor y cariño para todo el mundo”.

Quienes coincidieron con la mirada de la modelo fueron los cantantes Ricardo Montaner y Sebastián Yatra. A través de Twitter, Montaner expresó: "He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin es un acto despiadado. Algún día entenderán que no era necesario haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo sé que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón, habla la boca”.

Por su parte, Yatra manifestó: “Tanto odio destruyendo esta sociedad. Por favor no incitemos a la violencia. Más respeto… algo de humanidad”, pidió.