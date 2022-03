"Un despilfarro de talento": Ricardo Montaner se metió en la pelea entre Residente y J Balvin

A partir del estreno de la BZRP Music Sessions #49, la colaboración entre Residente y Bizarrap dio mucho de qué hablar. Esto debido a que René decidió usar la sesión de rap para criticar a la industria urbana y arremeter de lleno contra el colombiano J Balvin.

En las redes sociales muchos fanáticos asombrados se pronunciaron a favor de los versos del ex cantante de Calle 13, entre ellos, nada más y nada menos que el español Alejandro Sanz. El autor de Corazón Partío se pronunció en Twitter diciendo: “Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz”. Mientras que los seguidores de Balvin criticaron la ofensiva de René. Pero no todo es blanco o negro; la postura neutral o pacífica siempre es parte de las controversias. Y es aquí donde entra el papel de Ricardo Montaner.

El gran intérprete de baladas como Tan enamorados y Me va a extrañar, no dejó el conflicto de lado y dio a conocer su punto de vista en redes sociales. Montaner eligió su cuenta de Twitter para catalogar al cruce entre Residente y Balvin como un "despilfarro de talento" y una "masacre innecesaria".

"He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón", declaró en un primer Tweet.

Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado ,una masacre innecesaria,una ironía,un despilfarro de talento en una causa sin razón. — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 4, 2022

El cantante de 64 años continuó expresando su pesar por la situación entre los músicos y los invitó a hacer las pases: "El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito Residente a un abrazo enorme a José y a quienes para ti sean inferiores. no me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo…".

El ex coach de La Voz México terminó su mensaje con un consejo en base a su trayectoria y las ganas de que los músicos den un paso atrás: "Algún día entenderán , que no era necesario, haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo se que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón ,habla la boca” Dense un abrazo queridos …no hace falta tanto frío … Los quiero Ricardo".