Robbie Williams vendió una de sus lujosas mansiones al rapero Drake

El cantante británico Robbie Williams se destaca por ser propietario de muchos inmuebles alrededor del mundo, que en los últimos años ha decidido comenzar a vender.

En ese movimiento inmobiliario, uno de los que se hizo acreedor de una casa, y nada menos que de una mansión toscana ubicada en Beverly Hills, fue el rapero Drake, quien fue durante un tiempo pareja de Rihanna.

Se trata de una lujosa mansión con diez habitaciones, sala de cine, gimnasio, sauna, cancha de tenis y fútbol, piscina y 22 baños, que pertenecía a Robbie Williams y Ayda Field, y donde la pareja vivió durante un buen tiempo junto a sus cuatro hijos Teddy, Charlie, Coco y Beau.

La finca fue adquirida por Robbie Williams en 2015, por unos 30 millones de euros, a uno de los propietarios de la firma de moda Guess, Armand Marciano.

Ahora, el cantante británico se la ha vendido al rapero canadiense Drake por más de 45 millones de euros, aunque parece que el precio de salida era € 73.000.000.

Robbie Williams ha optado por vender todas sus propiedades inmobiliarias y en sus declaraciones al periódico The Sun, dijo: “Ahora mismo no tenemos domicilio, hemos vendido casi todo, no vivimos en ningún sitio y estamos intentando solucionarlo".

Hace unos meses que también puso a la venta esta mansión del siglo XVIII situada en la campiña inglesa, pero tuvo que bajar su precio porque la casa tiene fama de estar embrujada.

Por su parte, el rapero Drake parece estar invirtiendo sus ganancias en Los Ángeles, ya que hace unos meses adquirió una imponente casa de arquitectura moderna en Beverly Hills. y ahora se hizo de esta antigua residencia de los Williams.

La propiedad posee grandes terrazas y balcones, y fue construida por el estudio de arquitectura californiano KAA Design Group.

La mansión ocupa de 28 hectáreas. Tiene diez habitaciones, 22 baños, cocina, gimnasio, bodega, sala de juegos, sala de cine, spa con sauna, ascensor, cancha de tenis, huerto, jardines, piscina, campo de fútbol y garaje para once vehículos.

En el salón de la familia de Robbie Williams se habilitó espacio para todos, con una zona de juego para los cuatro niños, y un cuidado interiorismo, con muebles panelados en madera lacada en blanco; dos lámparas Sputnik; un par de sofás, en forma de L para ver la televisión; un piano donde practicaba Teddy; y una mesa redonda con sillitas a la altura de los pequeños.

Justo al lado, los Williams disponían de un comedor familiar contiguo.

Robbie Williams y su familia han vivido en esta finca durante los últimos años y han compartido muchos rincones de la vivienda, sobre todo en la zona exterior, como un amplio porche con sofás de estilo balinés muy confortables. Además tiene enormes jardines y cocina exterior, y la piscina tiene en el fondo un mosaico que forma un sol.