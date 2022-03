El look más osado de Rihanna para lucir su embarazo

Desde finales de 2020, Rihanna tiene una relación con el rapero estadounidense Rakim Mayers, mejor conocido como A$AP Rocky, y el pasado 2 de febrero anunció en Instagram que estaban esperando su primer hijo. Desde entonces, la cantante es el centro de las miradas en todos los eventos públicos por los looks arriesgados mostrando la panza.

Uno de los más comentados fue un vestido transparente de Dior que utilizó para su desfile otoño-invierno 2022/2023 en la Semana de la Moda de París. La artista llegó al evento con un diseño de plumeti y corte babydoll, y al ser transparente dejó a la vista un conjunto de lencería que combinó con unas botas que casi llegaban hasta la rodilla.

Sin embargo, no fue el único look arriesgado con el que se vio a Rihanna, ya que en su Instagram suele compartir todo con sus más de 200 millones de seguidores. Una de las fotos más elogiadas, y atrevidas, fue la que publicó el pasado 9 de febrero en lo que parece ser un estacionamiento y va vestida también toda de negro.

Para esta ocasión lució un pantalón ajustado negro, con una tira que se ata por debajo del zapato stiletto, un top todo abierto adelante con unas tiras que se van ajustando y deja al descubierto la panza y parte de su busto. En cuanto al abrigo eligió una campera con capucha y caen de su cuello varios collares en oro.

"Todo negro todo" fue la descripción de la publicación que acompañó con el emoji de un pollito saliendo del cascarón, en relación a su hijo que nacerá en la primera parte del año. La foto fue tomada por Miles Diggs, un fotógrafo de celebridades, quien le hace unos espectaculares retratos.

El look arriesgado de Rihanna. Fuente: Instagram @badgalriri.

"Hay un brillo de embarazo, pero también están esos días, chica. Especialmente en el tercer trimestre en el que te despiertas y estás como 'oh, ¿tengo que vestirme?' La cara se te pone redonda y rechoncha. La nariz empieza a expandirse. Todo es un reto, desde vestirse hasta cómo te vas a maquillar. Pero me gustan los retos. Me gustan las cosas que me obligan a ser creativa y a crear de nuevas maneras", reveló en una entrevista.

El embarazo de Rihanna es una de las noticias del año y no faltará mucho tiempo para conocerlo ya que se encuentra en la última etapa. Ninguno de los cantantes quiso revelar el nombre, el cual se sabrá posiblemente el mismo día que nazca, y se criará en la lujosa mansión que tienen en Los Ángeles, California.



¿Te gustan los looks que lució Rihanna estando embarazada?